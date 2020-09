‘Feyenoord kan heel snel topaanbieding uit Italië verwachten’

Napoli gaat vol voor Marcos Senesi bij een vertrek van Kalidou Koulibaly, zo melden Tuttosport en Il Mattino. Laatstgenoemde centrumverdediger wordt hevig gelinkt aan Manchester City. Hoewel de onderhandelingen tussen Napoli en de Engelse club stroef verlopen, zit een transfer nog altijd in de pijplijn. Zodoende kan Feyenoord binnenkort een topaanbieding uit Napels verwachten.

De Rotterdamse club verlangt circa 25 miljoen euro voor Senesi, maar volgens Italiaanse media zullen de partijen uiteindelijk uitkomen op een bedrag van 20 miljoen. Sokratis Papastathopoulos, de 32-jarige verdediger van Arsenal, was ook in beeld bij i Partenopei, maar men geeft de voorkeur aan de 23-jarige Argentijn. Eerder meldde Feyenoord Transfermarkt dat hoofdscout Maurizio Micheli al gesprekken had gevoerd om de verdediger naar Napels te halen.

Senesi werd de voorbije weken met diverse clubs in verband gebracht, zoals Atalanta, Leeds United en Sevilla. Het Argentijnse TyC Sports meldde dat Atalanta zich zelfs officieel had gemeld bij Feyenoord. Technisch directeur Frank Arnesen liet naar verluidt aan de Italianen weten dat de Rotterdammers minimaal twintig miljoen euro willen vangen voor Senesi.

Voorlopig is Dirk Kuyt nog de duurste verkochte speler in de clubhistorie. Liverpool telde in 2006 achttien miljoen euro neer voor Kuyt. De kans is aanwezig dat Feyenoord met de verkoop van Senesi dit record gaat breken. Volgens diverse media had Feyenoord eerder al een bod van Sevilla van vijftien miljoen euro geweigerd op de centrumverdediger. Senesi, vorig jaar voor zeven miljoen euro door Feyenoord weggeplukt bij San Lorenzo, ligt tot de zomer van 2023 vast in De Kuip.