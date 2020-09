FC Utrecht verrast met aantrekken Frans talent Moussa Sylla

FC Utrecht heeft zich per direct versterkt met Moussa Sylla. De twintigjarige spits wordt transfervrij ingelijfd, nadat hij zonder club zat na zijn vertrek bij AS Monaco. De Frans jeugdinternational heeft zijn handtekening gezet onder een driejarig contract in de Domstad. In de overeenkomst is een optie opgenomen om nog een jaar met elkaar door te gaan.

“Moussa behoort tot de grootste aanvallende talenten van Frankrijk. Het maakt ons trots dat hij in deze fase van zijn loopbaan voor FC Utrecht heeft gekozen. Moussa is zeker zo ambitieus als wij”, reageert technisch directeur Jordy Zuidam op de clubwebsite. “We halen met Moussa een spits met veel power en snelheid. Hij speelt met veel energie en kan uit het niets kansen creëren. Een speler met ontzettend veel potentie." Sylla gaat in de Eredivisie spelen met rugnummer 29.

Sylla, 25-voudig jeugdinternational, maakte in 2018 zijn debuut in de Ligue 1 bij Monaco. Hij speelde in totaal 24 wedstrijden op het hoogste niveau van Frankrjik en kwam zes keer in actie in de Champions Legaue. De inmiddels vertrokken trainer Thierry Henry liet hem vier keer starten vanuit de basis in het miljardenbal. In alle competities kwam de jonge aanvaller tot vier doelpunten. Afgelopen seizoen kwam hij minder vaak aan spelen toe, waarop hij heeft besloten om te vertrekken bij Monaco.