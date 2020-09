Speler van Heracles test daags voor competitiestart positief op corona

Heracles Almelo heeft te maken met een coronabesmetting binnen de selectie. Een van de spelers van de Eredivisie-club testte vlak voor de competitiestart positief. Hij ontbreekt daardoor zondag in de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen, thuis tegen ADO Den Haag. Heracles wil om privacyredenen niet zeggen om wie het gaat.

De besmette voetballer had vanwege milde klachten uit voorzorg al besloten om thuis te blijven. Hij zit voorlopig in quarantaine. De overige spelers en stafleden van Heracles testten vrijdag negatief. Gedurende de voorbereiding is iedereen die betrokken is bij de selectie van Heracles meerdere keren getest op het coronavirus. Al die uitslagen waren negatief, tot de laatste testronde vlak voor de start van de competitie.

Trainer Frank Wormuth vertelde vrijdag dat hij tegen ADO Den Haag niet kan beschikken over de geblesseerde verdedigers Navajo Bakboord (knie) en Giacomo Quagliata (spier). Verdediger Noah Fadiga vormde toen een twijfelgeval. Heracles-ADO begint zondag om 14.30 uur in Erve Asito. Door de coronamaatregelen is het stadion slechts voor een derde gevuld met toeschouwers.

Alle clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie moeten 48 uur voorafgaand aan een wedstrijd de spelers en stafleden laten testen op corona. Bij een positieve uitslag is diegene niet welkom bij het duel. De wedstrijd wordt afgelast als een ploeg minder dan dertien spelers tot de beschikking heeft als gevolg van besmettingen. Dat is vooralsnog niet het geval geweest in de Keuken Kampioen Divisie en dit weekend ook niet in de Eredivisie.