Parel van Ajax kan niet wachten: ‘Als eerste tegen de club van mijn broer’

De familie Gravenberch kijkt al weken uit naar zondagmiddag, wanneer Sparta Rotterdam en Ajax op de eerste speeldag van de Eredivisie elkaars tegenstander zijn. In Rotterdam-West zullen Danzell Gravenberch en Ryan Gravenberch tegenover elkaar staan. De 26-jarige aanvaller maakte eerder deze zomer de overstap van FC Dordrecht naar het Kasteel en nu staat meteen een broedertwist op het programma. “We kregen het programma en ik moest wel lachen. Hoe kan het? Van de zeventien tegenstanders spelen we als eerste tegen Sparta, de club van mijn broer”, vertelt de jongste Gravenberch lachend.

“Ik zie Danzell veel. En dan daagt hij me wel een beetje uit. Dat het vervelend voor Ajax is: één gespeeld, nul punten”, vertelt de achttienjarige Gravenberch zaterdag in gesprek met De Telegraaf. “En ik mag van hem wel scoren, omdat hij er toch twee maakt, zegt-ie tenminste. Maar ik denk niet dat dit gaat gebeuren.” De vraag is natuurlijk of de twee ook daadwerkelijk binnen de lijnen elkaar zullen treffen. “Ik zou hem heel laten, maar ik zou hem wel laten merken dat hij afstand moet houden tot zijn oudere broer”, vertelt Danzell Gravenberch lachend. “Ik ben een trotse broer en vol lof over de ontwikkeling van Ryan.”

“Hij heeft uitzonderlijke kwaliteiten. Ryan kan spelers vrijzetten, een man passeren vanuit stilstand en is een sierlijke speler.” De jongste Gravenberch voelt het vertrouwen van Ajax en Erik ten Hag, die bij de tiener op betrouwbaarheid hamert. “In het verleden liep ik nog weleens te slapen. En Winston Bogarde heeft me ook geholpen in het verdedigen. Als assistent en oud-topverdediger is hij veel met de verdedigers en de controlerende middenvelders bezig.”

“In het verdedigen kan ik feller zijn. En de balans tussen aanvallen en verdedigen moet nog beter”, vertelt Ryan Gravenberch over zichzelf. “Van nature ben ik geen kopper. Met mijn lengte moet ik echt kopgoals gaan maken. Op zich gaat het goed. Ik ben tevreden over de voorbereiding die ik heb gedraaid, maar ik besef heel goed dat die niks waard is als we niet van Sparta winnen.”

Danzell Gravenberch kwam tot vijftien duels voor Jong Ajax, maar het eerste haalde haalde hij nimmer. Via een omweg is hij alsnog in de Eredivisie beland. “Ik vergelijk Danzell altijd met Brian Brobbey. Qua fysiek zijn we dus verschillend, maar qua karakter ook. Ik ben rustig en hij is meer grrrrr. Ik zou wel wat van zijn fanatisme willen hebben. Maar iets meer Ryan zou van Danzell ook een betere voetballer maken.”