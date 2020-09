Elias Mar Omarsson scoort er wéér op los in de Keuken Kampioen Divisie

Elías Már Ómarsson heeft zich opnieuw laten gelden. Na vijf doelpunten in de eerste twee speeldagen van de Keuken Kampioen Divisie nam de aanvaller van Excelsior vrijdag in de regionale derby tegen FC Dordrecht twee van de drie treffers van de Kralingers voor zijn rekening: 1-3. De IJslander was tot dusver verantwoordelijk voor zeven van de dertien goals van Excelsior. Jong FC Utrecht boekte tegelijkertijd een minimale zege bij FC Volendam en de streekderby tussen FC Eindhoven en Helmond Sport eindigde doelpuntloos.

FC Dordrecht - Excelsior 1-3

Het team van Marinus Dijkhuizen had in de eerste veertig minuten ruim zestig procent balbezit, maar tot grote kansen kwam men amper. Na tien minuten spelen had Kevin Vermeulen tegen zijn ex-club ook nog eens voor de 1-0 gezorgd. Excelsior zorgde in de slotminuten voor rust echter voor de ommekeer en daar had Omarsson een bijzonder groot aandeel in. De IJslander zorgde met een intikker voor de gelijkmaker en in de blessuretijd ging de bal na een corner van Ahmad Mendes Moreira er via de spits opnieuw in.

De tweede helft ging op en neer: in de beginfase hadden Reuven Niemeijer en opnieuw Omarsson uitzicht op een doelpunt, maar daarna was Dordrecht dicht bij een gelijkmaker. Alessandro Damen redde goed op een gevaarlijke uithaal van Robin Polley en daarna dook Nikolas Agrafiotis tot tweemaal toe op voor het doel van Excelsior. De doelpunten van Omarsson leken de doorslag te gaan geven, totdat Thomas Oude Kotte vlak voor tijd de wedstrijd in het slot gooide. Excelsior speelt over elf dagen in eigen huis tegen Telstar, terwijl het team van Harry van den Ham over exact een week ten koste van Roda JC Kerkrade de eerste zege van het seizoen hoopt te boeken.

FC Eindhoven - Helmond Sport 0-0

Willy Boessen kon niet over zijn sterkste opstelling beschikken, maar desondanks deed Helmond Sport niets onder voor FC Eindhoven. De bezoekers kregen zelfs de beste kansen op een openingsdoelpunt via Lance Duijvestijn en Boyd Reith. Vlak voor tijd kreeg de thuisploeg nog een enorme mogelijkheid. Kaj de Rooij legde breed op Hugo Botermans en zijn schot werd gekeerd door de teen van Stijn van Gassel. FC Eindhoven komt op vier punten en speelt over een week uit tegen Jong PSV; Helmond Sport heeft evenveel punten en speelt diezelfde dag thuis tegen FC Volendam.

FC Volendam - Jong FC Utrecht 0-1

Het eerste kwartier was voor de ploeg van Wim Jonk, maar daarna lieten de beloften uit Utrecht zich aardig gelden. Na een eerste helft zonder doelpunten was het Jong FC Utrecht dat na rust aan de leiding ging. Een schot op de lat van Mohamed Mallahi en een redding van Nick Doodeman in de doelmond waren een voorbode van de 0-1 van Hicham Acheffay in de 63e minuut. Saillant: het team van René Hake stond dat op moment al dik tien minuten met tien man op het veld vanwege een charge van Oussama Alou op Boy Deul.

Hoe FC Volendam het ook in het restant van de tweede helft ook probeerde, de bal wilde maar niet achter Fabian de Keijzer. De ploeg van Jonk blijft zodoende op een schamel punt uit de eerste twee wedstrijden steken en speelt komende dinsdag in eigen huis tegen NEC. Jong FC Utrecht, dat op drie punten staat, wacht diezelfde dag een ontmoeting met de leeftijdsgenoten van AZ.