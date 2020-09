Daley Blind neemt Noa Lang op de hak met tekening op De Toekomst

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Daley Blind heeft deze week de training weer hervat bij Ajax nadat hij tijdens de voorbereiding op het nieuwe seizoen in de oefenwedstrijd tegen Hertha BSC uitviel. Zijn inwendige defibrillator was afgegaan, waarna onderzoeken volgden naar de oorzaak van het probleem. Blind heeft inmiddels groen licht gekregen om weer de trainen en dat weet Noa Lang inmiddels ook. De jeugdinternational werd vrijdag verrast door de verdediger, die een lachwekkende tekening van hem op een koelkast op De Toekomst heeft opgehangen. Lang kan er wel om lachen, zo blijkt uit zijn post op Instagram waarin hij Blind een ‘pestkop’ noemt.

Donderdagavond zocht Blind zijn ex-ploeggenoot en collega-international Matthijs de Ligt nog op in Amsterdam. De Juventus-verdediger is herstellende van een schouderoperatie en verblijft deze week in Nederland. Donderdag bracht hij een bezoekje aan De Toekomst, waarna hij en zijn vriendin AnneKee Molenaar uit eten gingen met Blind en zijn vrouw Candy-Rae Fleur.