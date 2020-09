L’Équipe: Olympique Lyon vraagt zestig miljoen euro na vertrekwens

Olympique Lyon vraagt de hoofdprijs van zestig miljoen euro voor Houssem Aouar, zo meldt L’Équipe donderdagavond. De Franse sportkrant benadrukt dat de aanvallende middenvelder per se in deze transferperiode naar een andere club wil vertrekken. Hoewel het bestuur van les Gones over een sterke onderhandelingspositie beschikt, ziet men naar verluidt in dat een verkoop van de 22-jarige Aouar onvermijdbaar én de beste oplossing is.

Aouar maakte afgelopen maand indruk tijdens de finaleronde van de Champions League in Portugal. De Fransen bereikten de halve finales van het miljardenbal, dankzij een knappe zege op Manchester City (1-3). In de halve eindstrijd bleek Bayern München een maatje te groot (0-3), maar Aouar wist als een van de weinige spelers bij Lyon een respectabel niveau te halen. Hij werd vervolgens voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg, maar moest zich uiteindelijk afmelden vanwege een besmetting met het coronavirus.

L’Équipe pakte begin juni al uit met het verhaal dat Olympique Lyon intern had besloten dat Aouar mocht uitkijken naar een nieuwe werkgever, gezien de transferwaarde die hij vertegenwoordigt én het mogelijke mislopen van Europees voetbal. Het team van Rudi Garcia greep uiteindelijk inderdaad naast deelname aan de Champions League of Europa League. Hoewel Aouar in de Champions League zogezegd een prima indruk maakte, valt het qua concrete belangstelling voor de spelmaker nog reuze mee.

Paris Saint-Germain, Juventus en Manchester City hebben de belangstelling voor Aouar nog niet geconcretiseerd. Olympique Lyon sloeg wél een formeel voorstel van Arsenal af: een bedrag van 35 miljoen euro én Matteo Guendouzi. Dat voorstel werd door Olympique Lyon afgeslagen en sindsdien hebben de clubs geen contact meer gehad. Aouar wil desondanks nog altijd vertrekken, terwijl de club weigert om met een lagere transfersom genoegen te nemen.