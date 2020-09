SC Heerenveen haalt Pools international als opvolger van Sven Botman

SC Heerenveen bevestigt via de officiële kanalen de komst van Pawel Bochniewicz. De 24-jarige verdediger komt over van Górnik Zabrze en is de opvolger van Sven Botman, die vorig seizoen van Ajax was gehuurd. Bochniewicz heeft in Friesland een contract ondertekend dat hem tot medio 2024 bindt.

Heerenveen maakt een onbekende transfersom voor Bochniewicz, die nog een jaar vastlag bij zijn werkgever Górnik Zabre. De Poolse mandekker werd op jonge leeftijd opgenomen in de jeugdopleiding van Reggina. Bij de Italiaanse club verdiende Bochniewicz een transfer naar Udinese, maar daar wist hij nooit door te breken in de hoofdmacht. Sinds 2018 kwam hij uit voor Górnik, dat hem na een huurperiode definitief overnam. Bochniewicz zat deze maand bij de selectie van het Poolse elftal, onder meer tijdens de wedstrijd tegen Nederland (1-0 verlies), en speelde tot nu toe twee interlands.

Technisch manager Gerry Hamstra is blij met het vastleggen van Bochniewicz. "Het is bekend dat we op zoek waren naar versterking achterin, naar een centrale verdediger die er meteen staat", zegt Hamstra in het persbericht van Heerenveen. "Pawel is een lange, kopsterke verdediger die durft te voetballen en leidinggevende kwaliteiten met zich meebrengt. Met Pawel halen we een ervaren speler in huis die veel wedstrijden op het hoogste niveau gespeeld heeft en recent opgeroepen is voor het Poolse nationale team."

Heerenveen toont zich slagvaardig op de transfermarkt. De Friezen presenteerden eerder op de donderdag ook al Oliver Batista Meier, die wordt gehuurd van Bayern München. Verder werkt de Eredivisionist aan de komst van Jan Paul van Hecke. De verdediger werd onlangs door Brighton & Hove Albion overgenomen van NAC Breda en wordt vermoedelijk direct doorverhuurd aan Heerenveen.