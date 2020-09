Hateboer begroet nieuwe concurrent; nieuwe club Karsdorp lijkt bekend

Cristiano Piccini maakt de overstap van Valencia naar Atalanta. Beide clubs melden dat de rechtsback in eerste instantie op huurbasis gaat spelen in Italië. De club uit Bergamo heeft de optie om de back definitief in te lijven voor drie miljoen euro. De transfer van de 27-jarige Piccini naar Atalanta heeft mogelijk gevolgen voor Hans Hateboer.

Hateboer is een vaste kracht in het elftal van trainer Gian Piero Gasperini. Met de komst van Piccini kan de Oranje-international rekenen op forse concurrentie, al is het afwachten of Hateboer nog lang actief zal zijn voor Atalanta. De rechtsback liet onlangs weten graag een transfer te willen maken. Hateboer ligt nog twee jaar vast bij de nummer drie van het afgelopen Serie A-seizoen.

De overstap van Piccini schept ook meer duidelijkheid inzake de toekomst van Karsdorp. Journalist Gianluca Di Marzio van Sky Italia claimde dat de back van AS Roma op weg was naar Atalanta, maar nu lijkt een overstap naar la Dea onwaarschijnlijk. De clubs kwamen er in financieel opzicht niet uit, waardoor Atalanta nu in zee gaat met Piccini.

Volgens Italiaanse media zou Genoa momenteel de beste papieren hebben om Karsdorp over te nemen van de Romeinen. Karsdorp zou eerst worden verhuurd, waarna Genoa naar verluidt een verplichte optie tot koop van zeven miljoen euro moet lichten. Naast de Nederlander zou ook linksback Lennart Czyborra van Atalanta op weg zijn naar Genoa.