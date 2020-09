Van Hooijdonk brengt beslissing bij basisdebuut van Immers voor NAC

NAC Breda is na zijn tweede competitiewedstrijd nog altijd foutloos in het nieuwe Keuken Kampioen Divisie-seizoen. De Parel van het Zuiden had het in het SolarUnie Stadion lastig met Helmond Sport, maar trok dankzij een rake strafschop van Huseyin Dogan in de eerste helft en een treffer van Sydney van Hooijdonk in blessuretijd uiteindelijk een 0-2 zege over de streep. Voor de opponent betekende het tegelijkertijd het eerste puntverlies van de jaargang.

Bij NAC stond Lex Immers zondagavond voor het eerst aan de aftrap sinds zijn komst van ADO Den Haag. De ploeg van trainer Maurice Steijn begon vorige week overtuigend aan het seizoen, door in het eigen Rat Verlegh Stadion met 6-1 te winnen van Jong AZ. Helmond Sport startte eveneens met een overwinning (1-2 tegen TOP Oss) en wilde die lijn graag doortrekken, getuige de openingsfase. Mogelijkheden voor Lance Duijvestijn, Karim Loukili en Jordy Thomassen leverden echter geen doelpunt op.

Aan de andere kant zorgde Finn Stokkers namens NAC voor het eerste gevaar, maar het duurde een klein halfuur voor de wedstrijd werd opengebroken. Na een handsbal van Guus Joppen ging de bal op de stip en Dogan maakte vanaf elf meter geen fout: 0-1. In de zoektocht naar de gelijkmaker deelde Helmond Sport vervolgens lange tijd louter speldenprikjes uit. Schoten van Loukili en Duijvestijn zorgen niet voor groot gevaar. NAC stelde daar mogelijkheden voor Joshua Bohui en Thom Haye tegenover.

Loukili zorgde tien minuten voor tijd voor een gevaarlijke poging, maar zag zijn inzet van grote afstand geen gelijkmaker opleveren. Aangezien ook Mounir El Allouchi aan de andere kant nog een kans onbenut liet, leek er geen verandering meer in de stand te komen. Uiteindelijk bepaalde de ingevallen Van Hooijdonk in blessuretijd de eindstand op 0-2. Voor NAC wacht nu volgende week maandag een thuiswedstrijd tegen FC Den Bosch, terwijl Helmond Sport vrijdag op bezoek gaat bij FC Eindhoven.

FC Den Bosch - FC Dordrecht 2-1

Eerder op de middag slaagde FC Den Bosch erin om de eerste overwinning van het seizoen te boeken, ondanks dat FC Dordrecht in de eerste helft nog op voorsprong kwam. Aanvoerder Kevin Jansen zag met iets meer dan dertig minuten op de klok zijn kopbal aanvankelijk gekeerd worden door FC Den Bosch-doelman Wouter van der Steen, maar zorgde in de rebound alsnog voor de 0-1. Vroeg in de tweede helft slaagde de thuisploeg erin om op gelijke hoogte te komen, toen een afgeslagen hoekschop voor de voeten van Kevin Felida viel en hij doel trof met een fraaie dropkick. Paco van Moorsel bezorgde FC Den Bosch vijf minuten op fortuinlijke wijze de zege, door een inzet van Steven van der Heijden van richting te veranderen.