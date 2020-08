Rashford en Fernandes laten van zich horen na nieuws over Van de Beek

Donny van de Beek staat voor een transfer naar Manchester United. De middenvelder gaat Ajax voor maximaal 45 miljoen euro verlaten voor een dienstverband bij the Red Devils. De komst van de Oranje-international naar Old Trafford wordt met luid gejuich begroet door de fans van de Engelse grootmacht en ook Bruno Fernandes en Marcus Rashford zien de transfer zitten.

Transferspecialist Fabrizio Romano van Sky Italia en The Guardian meldde zondag de aanstaande deal van Van de Beek en dat kon op een like van Rashford rekenen. "Het lijkt erop dat je zat te wachten op dit nieuws", lacht Romano. Platform 433 maakte eveneens melding van de transfer, tot goedkeuring van Fernandes, die eveneens een like uitdeelde.