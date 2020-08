Mourinho en Tottenham winkelen voor zeventien miljoen euro bij Wolverhampton

Tottenham Hotspur heeft zich zondag verzekerd van de diensten van Matt Doherty. De club van manager José Mourinho maakt via de officiële kanalen melding van de komst van de rechtsback van Wolverhampton Wanderers, die zich voor vier seizoenen aan zijn nieuwe werkgever heeft verbonden. Met de overgang van Doherty is naar verluidt een kleine zeventien miljoen euro gemoeid.

Met zijn vertrek komt er voor de 28-jarige Doherty een einde aan tien jaar bij the Wolves. De negenvoudig international van Ierland werd in 2010 door de nummer zeven van het afgelopen Premier League-seizoen opgepikt bij Bohemians. Na uitleenbeurten aan Hibernian en Bury veroverde Doherty een basisplaats en hij maakte de opmars van Wolverhampton van de League One naar de Premier League van dichtbij mee.

Doherty is na Pierre-Emile Höjbjerg, eveneens voor een kleine zeventien miljoen overgenomen van Southampton, en de transfervrije Joe Hart de derde aanwinst voor het aankomende seizoen. Met de komst van de Ier heeft Mourinho eindelijk zijn gewenste rechtsback binnen, aangezien deze positie in de afgelopen voetbaljaargang voor de nodige hoofdbrekens zorgde.

Tottenham nam vorig jaar zomer afscheid van de naar Atlético Madrid vertrokken Kieran Trippier en probeerde de vrijgekomen vacature intern op te vullen met Kyle Walker-Peters en Serge Aurier. Beide spelers wisten echter geen onuitwisbare indruk achter te laten en het is de verwachting dat de nadrukkelijk aan AC Milan gelinkte Aurier op korte termijn gaat vertrekken. Doherty gaat met het rugnummer 2 spelen bij zijn nieuwe club.