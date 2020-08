Ajax gaat Luis Suárez-geruchten niet uit de weg: ‘Sorry not sorry’

Luis Suárez mag vertrekken bij Barcelona en de Uruguayaan wordt al enige tijd in verband gebracht met een rentree bij Ajax. Hoewel de komst van de spits een lastige zaak lijkt te worden voor de Amsterdammers, hebben zij de hoop onder de fans zaterdagochtend kort nieuw leven ingeblazen. Ajax plaatste zaterdagochtend op Instagram een terugblik op de hattrick die Suárez vandaag tien jaar geleden maakte tegen De Graafschap en veel fans dachten in eerste instantie dat dit bericht een terugkeer van de aanvaller betekende.

“Ik dacht dat dit een aankondiging was”, en: “Waarom zo? Ik dacht ‘eindelijk een announcement’ en dan krijg ik dit te zien. Ook heerlijk maar ik hoopte op iets anders”, valt er onder meer in de reacties te lezen. Dat Ajax dergelijke berichten wel had verwacht blijkt uit de locatie die de club het bericht heeft meegegeven: ‘Sorry not sorry’.