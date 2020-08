Ajacieden reageren massaal op tweet van Eintracht Frankfurt

Adi Hütter kijkt uit naar de oefenwedstrijd die Eintracht Frankfurt zaterdagavond speelt tegen Ajax. De trainer van de club uit de Bundesliga verwacht een aanzienlijk zwaardere wedstrijd dan de ontmoeting met PSV van vorige week zaterdag, die Eintracht met 1-2 won. Ajax is volgens Hütter van een andere orde. Op een persconferentie voorafgaand aan het duel laat de oefenmeester zijn waardering voor de Amsterdammers blijken.

Eintracht Frankfurt doet via Twitter verslag van de persconferentie. Een van de tweets leidt tot veel reacties en hilariteit in Amsterdam. "Deze tegenstander is toch even iets anders dan PSV. In Nederland is Ajax de maatstaf voor alle clubs", wordt Hütter geciteerd door het clubkanaal. "Ik verwacht wel wat vermoeidheid bij mijn ploeg. Dat hoort bij de voorbereiding en daar krijgen alle clubs mee te maken."

??? #Hütter: „Der Gegner ist nochmal eine andere Nummer als PSV. Ajax ist in den Niederlanden das Maß aller Dinge. Ich erwarte, dass Müdigkeit da sein wird. Das gehört zur Vorbereitung dazu und ist für alle Mannschaften gleich.“ ––––––#SGE #AjaxSGE — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) August 28, 2020

Fans van Ajax vermaken zich wel met de tweet. "Is wel zo", "zo is het", "geen woord van gelogen" en "een man met verstand van voetbal" zijn een aantal van de reacties op Twitter. Tegen PSV maakte Eintracht een goede indruk en de ploeg won die wedstrijd door doelpunten van Daichi Kamada en Martin Hinteregger. Namens PSV kwam Cody Gakpo tot scoren. Het duel met Ajax vindt zaterdag plaats in de Johan Cruijff ArenA, waar maximaal zesduizend supporters aanwezig mogen zijn.

Eintracht, met Jetro Willems en Bas Dost in de gelederen, speelde in de voorbereiding op het nieuwe seizoen vooralsnog alleen tegen PSV. Op 1 augustus trad de ploeg aan tegen AS Monaco (1-1), maar die wedstrijd gold als voorbereiding op de achtste finale van de Europa League tegen FC Basel. Die wedstrijd werd met 1-0 verloren. Afgelopen seizoen eindigde Eintracht als negende in de Bundesliga, waardoor het komend seizoen niet uitkomt in Europees verband.