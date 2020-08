FC Utrecht wil spits Eredivisie-speelminuten laten maken bij ADO Den Haag

Jonas Arweiler speelt aankomend seizoen voor ADO Den Haag, zo maken de club uit de Hofstad en Arweilers eigenlijke werkgever FC Utrecht maandagmiddag bekend via de officiële kanalen. De 23-jarige spits verlaat de Domstad voor een seizoen op huurbasis in Den Haag. FC Utrecht heeft nu bovendien de optie om Arweilers tot medio 2022 doorlopende contract met nog een jaar te verlengen.

FC Utrecht pikte Arweiler twee jaar geleden op bij de reserves van Borussia Dortmund. De spits groeide daarna uit tot een vaste waarde bij Jong FC Utrecht in de Keuken Kampioen Divisie en was afgelopen seizoen goed voor tien goals op het tweede niveau. In de afgelopen voetbaljaargang volgden ook drie invalbeurten in de Eredivisie voor de voormalig jeugdinternational van Duitsland, maar FC Utrecht verwacht Arweiler nog niet nodig te hebben bij de hoofdmacht.

“Jonas heeft zich sinds zijn komst naar Utrecht goed ontwikkeld”, legt technisch directeur Jordy Zuidam uit. “Hij heeft na een logische aanpassingsperiode zijn plekkie verworven in de beloftenploeg en was daarin vorig seizoen een van de dragende krachten. Voor Jonas is het nu zaak zich op het hoogste niveau te manifesteren, om de volgende stappen te zetten in zijn ontwikkeling. De kans op Eredivisie-speelminuten is voor hem op dit moment in Den Haag groter dan bij FC Utrecht. Daarom is deze tijdelijke overgang er een die voor alle partijen goed en waardevol is. We wensen Jonas dit seizoen veel succes in Den Haag.”

Arweiler kijkt op zijn beurt uit naar zijn nieuwe avontuur: “Ik heb alleen maar positieve dingen gehoord over de club en ben zeer blij met deze stap. Ik kan hier doorgroeien en dat is precies wat ADO Den Haag zelf ook voor ogen heeft. De club wil weer stappen vooruit maken. Het is mooi dat ik de kans krijg om daar aan bij te dragen”, laat hij weten op de website van zijn nieuwe werkgever.