Luis Suárez ontploft: ‘Barcelona moet contact zoeken en niet lekken’

Luis Suárez heeft zaterdag in een interview met El Pais voor het eerst gereageerd op een eventueel vertrek bij Barcelona. De 33-jarige aanvaller wordt gezien als een van de spelers die moet vertrekken om ruimte te maken in het salarishuis. Het contract van de Uruguayaan, die met een terugkeer naar Ajax in verband wordt gebracht, loopt nog een jaar door. Hoewel het een interview in de papieren editie van de kwaliteitskrant is, verzekeren de media in Spanje dat Suárez furieus is over de situatie en hij beticht Barcelona zelfs van het lekken van informatie.

“De media praten over een paar namen die de voorzitter dinsdag in zijn interview wél en niet opnoemde, over mogelijke veranderingen binnen de selectie, maar niemand heeft mij verteld dat de club van mij af wil”, benadrukt Suárez in het dagblad. “Als dat daadwerkelijk de wens van Barcelona is, zou het goed zijn dat de verantwoordelijke hiervoor contact met mij zoekt. Direct contact. Dat is beter is dan lekken dat de club wil dat ik één van de spelers ben die weg moet gaan. Dat valt nog te bezien.”

“Ik wil ook het beste voor Barcelona en ik heb de intentie om te blijven”, vervolgt de aanvaller. “Maar als de club beslist dat mijn positie niet langer onbetwistbaar is, dan heb ik er geen moeite mee om met deze personen in gesprek te gaan. Ronald Koeman? Ik heb nog niet met hem gesproken.” Suárez maakte vrijdag al duidelijk zelf het laatste woord te willen hebben over zijn sportieve toekomst, zo kan worden opgemaakt uit zijn publicatie via Instagram Stories: ‘Nunca olvides que eres el arquitecto de tu propio destino’, oftewel: ‘Vergeet nooit dat je zelf de architect van je eigen lot bent.’

In het interview met El Pais stelt Suárez dat zijn toekomst voor nu in Barcelona ligt. “Zolang ze op mij rekenen wil ik alles blijven geven wat ik in mij heb”, benadrukt hij. “Ik voel sinds dag één dat de mensen mij steunen en dat geeft mij veel kracht. Ik zou genoegen nemen met een rol als stand-in, dat heb ik al heel mijn loopbaan geaccepteerd. Concurrentie is altijd goed en als de trainer van mening is dat ik op de bank moet beginnen, dan heb ik er geen probleem mee om op die manier het team te helpen. Ik kan nog veel voor deze club betekenen.”

Suárez lijkt deze transferperiode hoe dan ook niet onaantastbaar en werd onder meer al gelinkt aan Ajax, dat volgens Spaanse media zelfs al een eerste bod van vijftien miljoen euro zou hebben uitgebracht. Hoewel de Uruguayaan de Amsterdamse club in zijn hart heeft gesloten, is het onduidelijk of hij er veel voor voelt om deze zomer terug te keren. Barcelona beschikt over financiële middelen om nieuwe spelers aan te trekken, maar in verband met Financial Fair Play zal de club ook ruimte moeten maken op de loonlijst.