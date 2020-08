FC Twente sluit deal met competitiegenoot

Paris Saint-Germain heeft navraag gedaan bij José Gayà, die van Valencia mag vertrekken. Directeur Leonardo van PSG is gecharmeerd van de linksback, maar dat geldt ook voor Barcelona, Real Madrid en Manchester City. (Paris United)

Lennart Czyborra gaat Atalanta na een half seizoen verlaten. De ex-linksback van Heracles Almelo wordt voor twee seizoenen verhuurd aan Cagliari, dat verplicht is om hem vervolgens voor vijf miljoen euro vast te leggen. (Sky Italia)

Jorn Brondeel wordt overgenomen van FC Twente en moet in Tilburg de concurrentiestrijd met Robbin Ruiter gaan voeren.