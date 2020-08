Man City heeft erg veel vertrouwen in sensationele deal

Davide Santon speelt komend seizoen voor Besiktas. De Turkse topclub huurt de vleugelverdediger met een optie tot koop een seizoen van AS Roma, dat in 2018 nog 9,5 miljoen euro neertelde voor de Italiaan. (TRT Spor)

Newcastle United hoopt zaken te kunnen doen met zowel Everton als Oxford United. The Magpies loeren op middenvelder Tom Davies en centrumverdediger Rob Dickie. (Diverse Engelse media)

MVV Maastricht huurt Bill Lathouwers van Royal Antwerp. Verder versterken de Limburgers zich transfervrij met Kai Heerings, die al enige tijd op proef was bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie. (De Limburger)