Ten Hag neemt vijftal talenten, aankoop én miskoop mee naar trainingskamp

Mohammed Kudus reist met Ajax mee naar het trainingskamp in Oostenrijk, zo maken de Amsterdammers via de officiële kanalen bekend. Ook Naci Ünüvar, Devyne Rensch, Brian Brobbey, Kenneth Taylor en Alex Méndez geven acte de présence tijdens de oefenstage in Bramberg. Een andere verrassende naam in het keurkorps van de Amsterdammers is die van Lisandro Magallán.

Ajax is zaterdagochtend met drie dubbeldekkerbussen, zodat de anderhalve meter kon worden gewaarborgd, richting Schiphol vertrokken, om van daaruit richting Salzburg te vliegen. Ajax Showtime wist afgelopen week al te melden dat Ünüvar, Rensch, Brobbey en Taylor van de partij zouden zijn. Ook het Amerikaanse talent Méndez heeft een plaats gekregen in de selectie, terwijl Sontje Hansen een enigszins opvallende afwezige is.

Kudus maakt voor het eerst deel uit van de selectie van Ajax. Het duurde even voor de van FC Nordsjaelland overgekomen aanwinst vrijgegeven werd. Ook Magallán is van de partij in Oostenrijk en dat is enigszins opvallend, daar zijn rol uitgespeeld lijkt. De Argentijnse verdediger, die afgelopen seizoen verhuurd werd aan Alavés, krijgt een kans zich te laten zien aan Ten Hag. Ajax werkt in Oostenrijk twee oefenwedstrijden af: komende dinsdag is Wolfsberger AC de tegenstander, waarna volgende week zaterdag een duel met Red Bull Salzburg op het programma staat.

De volledige selectie van Ajax: André Onana, Maarten Stekelenburg, Dominik Kotarski, Kjell Scherpen, Sergino Dest, Noussair Mazraoui, Edson Álvarez, Devyne Rensch, Perr Schuurs, Lisandro Magallan, Jurriën Timber, Daley Blind, Nico Tagliafico, Lisandro Martínez, Razvan Marin, Carel Eiting, Donny van de Beek, Kenneth Taylor, Zakaria Labyad, Jurgen Ekkelenkamp, Ryan Gravenberch, Naci Ünüvar, Alex Méndez, Mohammed Kudus, David Neres, Noa Lang, Dusan Tadic, Klaas Jan Huntelaar, Quincy Promes, Antony, Lassina Traoré en Brian Brobbey.