‘Seizoen van de waarheid’ op komst voor bijna vergeten Willem Geubbels

De vandaag negentien jaar geworden Willem Geubbels had de voetbalwereld twee zomers geleden aan zijn voeten liggen toen hij als zestienjarige voor twintig miljoen euro overstapte van Olympique Lyon naar AS Monaco. Verwacht werd dat hij binnen de kortste keren zijn status van toptalent zou bevestigen, maar sinds zijn overstap is het kommer en kwel voor de jongeling. Na zijn intrede in het Stade Louis II is hij namelijk bijna geen moment blessurevrij geweest. De zoon van een Nederlandse vader en een Centraal Afrikaanse moeder kwam in twee seizoenen tijd slechts tot 27 speelminuten en inmiddels worden er steeds meer vraagtekens geplaatst of ‘de jongen van glas’ - die in het oefenduel tegen AZ zaterdag om onduidelijke redenen niet bij de selectie zat - zijn belofte ooit nog waar kan maken. “Dit is voor hem het seizoen van de waarheid.”

Door Thijs Verhaar

Pianolessen, Nederlandse les, Engelse les én mediatraining. Vader Ludovic Geubbels kon de eisen in het voorjaar van 2018 zo gek niet verzinnen of Lyon was bereid om het in een contract op te laten nemen. Les Gones waren er zeker van dat ze het grootste talent na Kylian Mbappé in de gelederen hadden en wilden coûte que coûte voorkomen dat hij de club zou verlaten. De jongeling was echter niet tevreden met het sportieve plan waarbij hij langzaam naar de hoofdmacht van toenmalig trainer Bruno Genésio zou worden gebracht. De Franse coach maakte hem de jongste debutant in de Europa League ooit en de jongste debutant in de Ligue 1 van deze eeuw, maar de jonge aanvaller wilde meer en besloot in te gaan op de avances van toenmalig titelkandidaat Monaco, dat zich nadrukkelijk toelegde op het halen van jonge toptalenten uit heel Europa en onder meer clubs als Chelsea, Manchester City, Liverpool en RB Leipzig te snel af was met de veelbesproken komst van de Franse jeugdinternational.

“Hij deed me bij zijn debuut heel sterk denken aan Pierre-Emerick Aubameyang”, memoreert Sebastién Martins, die er zeker van was dat de Monegasken een gouden zet deden met zijn komst. De Franse journalist van Goal ziet fysieke overeenkomsten met de spits van Arsenal en noemt ook de speelstijl van de twee ‘redelijk vergelijkbaar’. “Ze zijn allebei lang en snel en ze zijn uiterst koelbloedig voor de goal. Geubbels heeft zonder meer heel veel kwaliteiten, maar zijn fysieke gesteldheid is nu al een heel groot minpunt gebleken. En dan hebben we het over een speler in zijn tienerjaren”, brengt de journalist in herinnering. “Het is doodzonde dat hij simpelweg nog nooit een periode fit is geweest bij Monaco. In zijn eerste seizoen was het eerst zijn knie, toen zijn dijbeen en vervolgens zijn hamstring”, somt Martins op. “Zodoende heeft hij maar 27 minuten gespeeld en het afgelopen seizoen ging er door een nieuwe knieblessure weer een streep door de rekening en speelde hij geen seconde mee met de hoofdmacht. Dat is echt een zwakke plek van hem.”

AS Monaco presenteerde tien aankopen in de zomer van 2018. Niet geheel toevallig staat Geubbels naast toenmalig beleidsbepaler Vadim Vasilyev.

Bij AS Monaco bestaat daardoor de vrees dat de miljoeneninvestering in rook op gaat, maar hij heeft nog drie contractjaren voor zich en begon vorige maand zowaar een keer fit in de voorbereiding. “Gelukkig maar, want dit is wel het jaar waarin het moment van de waarheid voor hem komt”, voorspelt Martins. Dat besef lijkt ook te zijn ingedaald bij Geubbels, die drie weken geleden onder een foto op Instagram liet weten en route te liggen, nadat hij had gescoord in een oefenduel tegen Standard Luik. Zijn eerste treffer in meer dan twee jaar tijd en videobeelden van zijn goal wijzen uit dat hij het voetballen allerminst verleerd is, want hij wurmt zich vanaf de linkerkant met een knappe aanname langs zijn directe verdediger en passeert de doelman met een fraaie voetbeweging. Monaco verliest het oefenduel uiteindelijk met 2-1, maar voor Geubbels telt maar één ding: hij is op de weg terug en mag hopen op een serieuze kans in het elftal van de nieuwe trainer Niko Kovac.

?? Contrôle poitrine - Tir - But ?? pour Geubbels ?? sur un service d'Aholou ?? pic.twitter.com/v5ZjqjEhkH — AS Monaco ???? (@AS_Monaco) July 22, 2020

De Duitse trainer gunde hem op 1 augustus ook een half uur speeltijd in een oefenduel tegen Eintracht Frankfurt. Monaco was even daarvoor op een 1-0 achterstand gekomen en had het grotendeels aan Geubbels te danken dat het duel niet verloren ging. Zes minuten voor tijd reageerde de als centrumspits acterende vleugelaanvaller zeer attent op een iets te korte terugspeelbal. Hij nam direct het doel van Kevin Trapp onder vuur, die de bal slechts ten dele kon pareren en moest toezien hoe de van NEC overgekomen Anthony Musaba de gelijkmaker binnen schoof. “Geubbels is op de goede weg en ik denk dat hij dit seizoen een serieuze kans gaat krijgen als hij fit blijft”, voorspelt Martins. “Wissam Ben Yedder gaat hij er in de punt niet uitspelen op dit moment, maar op zijn favoriete linkerflank is de spoeling dun.” Kovac kan ook voor Keita Baldé kiezen, maar hij heeft geen heel sterk seizoen achter de rug, meent de journalist, die weet dat de Senegalees slechts 4 goals en 2 assists noteerde in 21 competitiewedstrijden. Daar moet een gezonde Geubbels makkelijk overheen kunnen, verwacht Martins. “Zeker als Monaco net als afgelopen jaar met twee spitsen gaat spelen. In principe is Stevan Jovetic dan de aangewezen man naast Ben Yedder, maar ook hij en Pietro Pellegri zijn vaak geblesseerd.”

In het geval van Geubbels heeft dat volgens voormalig Monaco-trainer Leonardo Jardim te maken met het feit dat hij net als bijvoorbeeld Pellegri bij Genoa op zeer jonge leeftijd is doorgebroken. “We maken spelers op die manier kapot”, foeterde de coach in november 2019 tijdens een persconferentie. “Als de mensen daar twee jaar geleden meer aandacht hadden besteed aan zijn gezondheid, zou Pietro nu niet zo’n last van spierproblemen hebben. Maar niemand nam die verantwoordelijkheid en iemand van zestien is simpelweg geen kleine volwassene. Dat moeten we respecteren. Je bent pas uitgegroeid als je een jaar of achttien, negentien bent. Dat kan ik niet genoeg benadrukken, want het kan de carrières van jonge spelers vernielen. Het gaat niet alleen om geld, maar vooral om de juiste begeleiding van talenten”, doceerde de Portugees die dezelfde problemen signaleerde bij Geubbels.

Willem Geubbels was net zestien jaar toen hij in 2017 met Lyon een oefenduel afwerkte tegen Ajax.

AS Monaco veroverde in seizoen 2016/17 de landstitel, terwijl het een jaar later nipt achter Paris Saint-Germain eindigde. In de eerste jaargang met Geubbels in de gelederen liep het echter aan alle kanten fout en dreigde zelfs degradatie. De ploeg eindigde uiteindelijk twee punten boven de degradatiezone en vond vorig seizoen de weg omhoog met een negende plaats. “Ik durf zeker te stellen dat ze Europees voetbal hadden gehaald als de competitie niet voortijdig was afgebroken”, doelt Goal-journalist Martins op het gat van slechts één punt met de nummer vijf Nice. “Ze waren beter in vorm dan de concurrentie. Ik ga er dan ook vanuit dat ze in 2020/21 weer mee gaan doen in de strijd om tickets voor de Champions League.” De ploeg profileerde zich de afgelopen seizoenen als een handelshuis en lijkt deze zomer juist voor stabiliteit te kiezen, waarmee de hand van de in juli van dit jaar aangestelde Kovac zichtbaar wordt. “Hij is van de stempel dat aanvallers wedstrijden winnen en een goede verdediging titels. De afgelopen seizoenen kreeg de ploeg veel te veel tegengoals en dat is zijn grootste aandachtspunt. Verder wil hij rust creëren en bouwen op de talentvolle ploeg die hij al tot zijn beschikking heeft”, aldus Martins.

Kovac staat erom bekend zijn formatie af te stemmen op het aanwezige materiaal en heeft bij zijn eerdere clubs Eintracht Frankfurt en Bayern München laten zien te kunnen werken met jonge spelers als Luka Jovic, maar kiest over het algemeen voor wat meer ervaren krachten, tenzij hij door publieke druk simpelweg niet om een jong talent heen kan. Over exact een week speelt AS Monaco de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Reims en dan weet Geubbels waar hij staat. Dat hij zaterdag niet mocht opdraven tegen AZ lijkt daarom een slecht teken. Bij de geblesseerde Cesc Fàbregas, Jovetic, Pellegri en Guillermo Maripán werd keurig op de clubsite uitgelegd waarom zij ontbraken, maar over de absentie van Geubbels ontbreekt elke aanwijzing. "Een mogelijke verhuurperiode of transfer lijkt momenteel niet aan de orde", meldt Martins desgevraagd. Geubbels is gewoonweg gepasseerd door Kovac of wéér geblesseerd geraakt. Een optie waar de Franse journalist nauwelijks aan durft te denken. "Ik weet zeker dat Monaco nog vertrouwen in hem heeft en de fans geloven in hem, maar hij moet het zelf doen. Hij heeft genoeg kwaliteit in huis, als zijn lijf maar een keer meewerkt..."