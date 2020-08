Blaise Matuidi vindt dag na vertrek bij Juventus nieuwe club

Blaise Matuidi vervolgt zijn loopbaan definitief bij Inter Miami FC, zo maakt de club uit de Major League Soccer donderdag wereldkundig. De 33-jarige middenvelder tekende na de succesvol verlopen medische check-up een meerjarig contract. Matuidi liet woensdag nog zijn tot 2021 lopende contract bij Juventus met wederzijds goedvinden ontbinden, waardoor hij transfervrij naar de Verenigde Staten vertrekt.

"Ik ben heel gelukkig, het is een eer dat ik voortaan voor Inter Miami mag uitkomen", reageert de dolgelukkige Matuidi op zijn overstap. "Ik hoop met deze club prijzen te winnen, het is sowieso een grote uitdaging voor mij." De routinier sluit op korte termijn aan bij de selectie van zijn nieuwe werkgever. "Ik kan niet wachten om mijn ploeggenoten en de supporters te ontmoeten. Ik zal in ieder geval mijn uiterste best doen om hier te slagen." Matuidi gaat bij Inter Miami spelen met rugnummer 8.

Matuidi is de tweede zomeraanwinst van Inter Miami, waar David Beckham de mede-eigenaar is. In een eerder stadium werd centrumverdediger Leandro González Pírez overgenomen van het Mexicaanse Club Tijuana. Matuidi zou op korte termijn al zijn debuut kunnen maken voor het elftal van trainer Diego Alonso. Op 23 augustus staat de ontmoeting met Orlando City op het programma. Vier dagen later, op 27 augustus, volgt de thuiswedstrijd tegen Atlanta United, waar Frank de Boer onlangs werd ontslagen.

De toekomstige aanwinst van Inter Miami stond in totaal drie seizoenen onder contract bij Juventus, waar Andrea Pirlo onlangs werd aangesteld als nieuwe hoofdtrainer. De routinier kwam tot 133 wedstrijden (8 doelpunten en 7 assists) in het shirt van de Italiaanse kampioen. Zijn prijzenkast werd aangevuld met drie landstitels, een nationale beker en de Supercup. Eerder in zijn carrière speelde de 84-voudig international van Frankrijk voor Troyes, Saint-Étienne en Paris Saint-Germain.