Twee Nederlanders in de basis bij kraker tussen Atalanta en PSG

De eerste kwartfinale van de Champions League staat vanavond op het programma. In Lissabon neemt Atalanta het om 21.00 uur op tegen Paris Saint-Germain. Marten de Roon en Hans Hateboer beginnen vanuit de basis aan de kant van Atalanta. Mitchel Bakker moet genoegen nemen met een plek op de bank.

In de achtste finales was Atalanta over twee duels te sterk voor Valencia. Op eigen veld wonnen de Italianen met 4-1, waarna de club uit LaLiga in Spanje met 3-4 werd verslagen. PSG nam het op tegen Borussia Dortmund en verloor de eerste wedstrijd met 2-1. In de return won het team van trainer Thomas Tuchel met 2-0, genoeg voor een plek bij de laatste acht.

Aan de kant van PSG is Kylian Mbappé niet fit genoeg om te starten. Tuchel liet op de persconferentie in aanloop naar het duel met Atalanta weten dat de Frans international niet voldoende hersteld is van zijn blessure voor een basisplaats. De aanvaller zit wel op de bank, net als Bakker. De Nederlandse linksback maakte de afgelopen weken indruk in de hoofdmacht, maar Tuchel geeft tegen Atalanta de voorkeur aan Juan Bernat op de linksbackpositie. Op het middenveld wordt de geblesseerde Marco Verratti vervangen door Ander Herrera.

Opstelling Atalanta: Sportiello; Toloi, Caldara, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Pasalic; Duvan Zapata

Opstelling PSG: Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Herrera, Marquinhos, Gueye; Neymar, Icardi, Sarabia