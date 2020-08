David Neres laat Ajax-aankoop zijn voetbalschoenen poetsen

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Antony arriveerde twee weken geleden in Amsterdam na zijn transfer van São Paulo naar Ajax. De aanwinst van Ajax blijkt over een uitstekende klik met de eveneens uit São Paulo afkomstige David Neres te beschikken, zo blijkt dinsdag andermaal uit een video die op Instagram is verschenen. Neres deelt in Instagram Stories een video waarop te zien is dat Antony zijn schoenen moet poetsen. “Hij komt altijd terug”, schrijft Neres bij de video. Antony deelt de post van Neres met de tekst: “Ik zal terug komen.” Mogelijk is van São Paulo overgekomen aanvaller de verliezer van een weddenschap met zijn landgenoot.