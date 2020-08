Algemeen Dagblad: Feyenoord heeft hulp van FC Volendam nodig

Feyenoord zoekt naar een inventieve manier om Francesco Antonucci over te nemen van AS Monaco, zo meldt het Algemeen Dagblad maandagavond. Volgens het dagblad speelt FC Volendam een cruciale rol in de pogingen van de Rotterdamse club: de 21-jarige middenvelder speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor de Keuken Kampioen Divisie-club en groeide uit tot een van de smaakmakers van de competitie.

AS Monaco staat toe dat een transfersom voor Antonucci in termijnen wordt betaald. Volgens het Algemeen Dagblad heeft Feyenoord nu vrijwel geen geld te besteden en moet FC Volendam de eerste termijn voor zijn rekening nemen. Als tegenprestatie gaat de Belg opnieuw voor de Noord-Hollanders spelen. Feyenoord betaalt in een later stadium de resterende termijnen aan de Monegasken, waar de smaakmaker nog tot medio 2022 vastligt. Vanaf medio 2021 is Antonucci dan welkom in De Kuip.

Bij een eventuele toekomstige verkoop van Antonucci door Feyenoord heeft FC Volendam naar verluidt recht op een percentage van de transfersom. De Belg maakte tussen 2015 en 2017 deel uit van de jeugdopleiding van Ajax en werd een jaar geleden door AS Monaco in Volendam gestald. Daar ontpopte zich tot één van de smaakmakers in de Keuken Kampioen Divisie, met 11 doelpunten en 5 assists in 21 wedstrijden als bewijs van zijn goede vorm.

Mede door zijn sterke optredens namens FC Volendam verscheen Antonucci al eerder op de radar van Ajax, AZ, FC Twente en Standard Luik. Feyenoord wist eerder al Mark Diemers, Bryan Linssen en Christian Conteh naar De Kuip te halen. Daarnaast is de komst van Bernardo Silva volgens verschillende Portugese media bijna afgerond. De negentienjarige middenvelder, afkomstig van Benfica, ondergaat naar verluidt dinsdag een medische keuring. In Rotterdam-Zuid ligt een vierjarig contract voor hem klaar.