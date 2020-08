Tottenham Hotspur heeft Pierre-Emile Höjbjerg definitief binnen

Pierre-Emile Höjbjerg vervolgt zijn loopbaan bij Tottenham Hotspur, zo meldt de Londense club dinsdagavond via de officiële kanalen. De van Southampton afkomstige middenvelder tekende na de medische keuring een meerjarig contract in het Tottenham Hotspur Stadium. Met de transfer is naar verluidt een bedrag van 16,5 miljoen euro gemoeid, al is Tottenham onder de streep uiteindelijk slechts 3,3 miljoen euro kwijt voor de deal.

Kyle Walker-Peters bewandelt namelijk de omgekeerde weg en gaat verder bij Southampton, dat omgerekend circa 13,2 miljoen euro overmaakt richting Tottenham. De rechtsbenige vleugelverdediger speelde afgelopen seizoen al op huurbasis in het shirt van the Saints. De verbintenis van Walker-Peters in Noord-Londen liep nog drie seizoenen door. Desondanks ligt zijn toekomst voorlopig bij de nummer elf in de Premier League van afgelopen seizoen.

Höjbjerg lag nog één seizoen vast bij Southampton, dat de samenwerking graag een vervolg had willen geven. De 25-jarige middenvelder zag echter niets in contractverlenging in Zuid-Engeland. Hierdoor raakte hij zijn basisplaats en aanvoerdersband kwijt in het laatste gedeelte van afgelopen seizoen. De kersverse Tottenham-aanwinst, met een verleden in de jeugdopleiding van Bayern München, kwam in totaal tot 134 wedstrijden namens Southampton.

Höjbjerg werd recentelijk ook genoemd als mogelijke aanwinst van Ajax, Everton en Manchester City. Vrij snel na de link tussen Ajax en de Deen werd echter duidelijk dat de middenvelder de voorkeur gaf aan een stap hogerop in Engeland. De 33-voudig international van Denemarken verkiest Tottenham echter boven Everton en Manchester City. Voor manager José Mourinho is het de eerste aanwinst voor het eerste elftal aankomend seizoen.