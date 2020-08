‘Ajax-talent komt door zware blessure niet meer in actie in 2020'

Anass Salah-Eddine heet in de oefenwedstrijd van Jong Ajax tegen Almere City (2-0 nederlaag) een zware blessure opgelopen. Volgens Ajax Showtime kampt de talentvolle linksback met een zware enkel- en kuitbeenblessure en zal de achttienjarige verdediger maanden nodig hebben om volledig te herstellen. Mogelijk komt hij dit kalenderjaar niet meer in actie.

Salah-Eddine bleef in de slotfase van de verloren oefenwedstrijd haken in het gras, waarbij hij zwaar geblesseerd raakte. Onderzoek heeft naar verluidt uitgewezen dat zijn enkelbanden zijn gescheurd, terwijl hij zijn kuitbeen gebroken heeft. Naar verwachting komt hij in 2020 niet meer in actie.

Salah-Eddine maakte op jonge leeftijd de overstap van AFC naar AZ. In de zomer van 2018 maakte hij de overstap naar Ajax, waarna hij afgelopen seizoen debuteerde tegen Jong PSV in de Keuken Kampioen Divisie. Verder dan een optreden in de beloftenploeg kwam hij niet.

Volgens De Telegraaf is de talentvolle back een van de spelers met wie directeur voetbalzaken Marc Overmars tot een overeenstemming hoopt te komen over een nieuw contract. Zijn huidige verbintenis loopt af in de zomer van volgend jaar. Ajax heeft zijn blessure overigens nog niet bevestigd.