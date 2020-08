Nederlandse spits (16) laat Europese topclubs schieten voor Bundesliga

Mohamed Sankoh verruilt Stoke City voor VfB Stuttgart, zo maakt de Duitse club via de officiële kanalen bekend. De zestienjarige Nederlandse spits had zich de afgelopen maanden in de kijker gespeeld bij een fors rijtje Europese grootmachten. Zijn keuze is nu echter gevallen op het afgelopen seizoen naar de Bundesliga gepromoveerde VfB Stuttgart, waar hij zijn handtekening onder een ‘langlopend contract’ heeft gezet.

Sankoh speelt sinds de zomer van 2018 in de jeugdopleiding van Stoke City, nadat hij daarvoor jaren had doorgebracht in de academie van Sparta Rotterdam. Door de verhuizing van zijn moeder naar Engeland kwam de jonge spits samen met broer Abdul bij the Potters terecht. In het afgelopen anderhalf jaar speelde Sankoh zestien wedstrijden in de Onder-18 van the Potters, waarin hij goed was voor negen doelpunten en negen assists. Hij maakte dit seizoen tevens zijn debuut in de Onder-23 van Stoke City, voor wie hij voorlopig negen keer in actie kwam.

Nederlandse broers bestormen via Haagse pleintjes en Engeland de wereldtop

Zijn stormachtige ontwikkeling bleef niet onopgemerkt, want hij speelde zich in de kijker bij Chelsea, Atlético Madrid, Juventus, Barcelona, Celtic en AC Milan. Gezien dit rijtje clubs is misschien enigszins verrassend dat VfB Stuttgart aan de haal gaat met de jeugdinternational, die in 2019 deel uitmaakte van het Oranje Onder-17 dat zich in Ierland tot Europees kampioen kroonde. Sankoh sluit bij die Schwaben aan in de Onder-19, terwijl het tweede elftal van VfB Stuttgart uitkomt op het vijfde niveau van het Duitse voetbal.

“We zijn blij dat we met Mo een hele getalenteerde aanvaller hebben binnengehaald. Ik ben er trots op dat we met alle betrokkenen zijn komst mogelijk hebben kunnen maken en ik kijk er naar uit om de komende jaren zijn potentie er volledig uit te halen”, zegt hoofd jeugdopleidingen Thomas Krücken namens VfB Stuttgart. “We proberen op een rustige en verantwoorde manier een pad richting het eerste elftal uit te stippelen.”