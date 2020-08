Dico Koppers (28) stopt per direct en keert terug naar Ajax

Dico Koppers heeft per direct een punt achter zijn loopbaan gezet. Divers blessureleed heeft de pas 28-jarige ex-verdediger van onder meer Ajax doen besluiten om na tien jaar profvoetbal een andere weg in te slaan, zo maakt hij op Instagram bekend. “Voor velen misschien verrassend, maar voor mezelf niet”, legt Koppers zijn beslissing uit.

“De laatste jaren heeft het me vooral veel energie gekost en het plezier werd steeds minder. Door meerdere blessures ben ik helaas nooit lekker in mijn ritme gekomen. Ik voel dat het tijd is om andere dingen te gaan ontdekken en nieuwe dingen te leren”, geeft Koppers te kennen.

Koppers maakte in oktober 2011 in de Klassieker tegen Feyenoord (1-1) zijn debuut in de hoofdmacht van Ajax, de club waar hij in 2003 aan de jeugdopleiding werd toegevoegd. Hij bleef uiteindelijk op acht duels voor Ajax steken, inclusief twee Europa League-wedstrijden tegen Manchester United. De Amsterdamse club verhuurde Koppers een seizoen later aan ADO Den Haag.

Koppers kwam in de daaropvolgende seizoenen uit voor FC Twente en Willem II, alvorens hij vorig jaar neerstreek bij Almere City FC. Daar speelde hij op 18 oktober 2019 zijn laatste wedstrijd in het betaald voetbal op bezoek bij Telstar én liep zijn contract op 30 juni ten einde.

Koppers keert terug naar Ajax om binnen de organisatie van de club te ontdekken wat hij leuk vindt. “Ik ga natuurlijk niet stilzitten... Leuk om te melden is dat ik na Ajax, ADO Den Haag, FC Twente, Willem II, PEC Zwolle en Almere City FC weer terug zal keren bij Ajax. Ik krijg bij Ajax de kans om in de organisatie mee te kijken en zo te ontdekken wat ik leuk vind!", licht Koppers toe. "Ook ga ik de trainerscursus volgen en zal Ajax me hierin helpen en begeleiden.”

“Daarnaast ga ik aan een studie beginnen (HBO Business & Innovation) en nog lekker voetballen bij Ajax Zaterdag 1”, besluit Koppers. “Als ik één ding heb geleerd in de voetballerij, is dat je nooit weet hoe het loopt. Voor nu stop ik met profvoetbal en daar heb ik vrede mee. Aan alle clubs waar ik heb gespeeld en alle lieve mensen die me gesteund hebben tijdens mijn carrière en vooral papa en mama: dank jullie wel.”