FC Utrecht sluit deal met Manchester City en heeft aanvaller binnen

Daniel Arzani vervolgt zijn loopbaan bij FC Utrecht, zo meldt de club vrijdag via de officiële kanalen. De 21-jarige vleugelaanvaller komt op huurbasis over van Manchester City. Het gaat om een huurdeal voor één seizoen. Arzani speelde de afgelopen twee seizoenen op huurbasis voor Celtic, maar vanwege aanhoudend blessureleed kwam hij nauwelijks aan spelen toe in Schotland. Het nieuws komt een dag na het vertrek van Patrick Joosten richting FC Groningen.

"Daniel is een snelle, wendbare flankspeler die op zowel links als rechts uit de voeten kan. Hij speelt met veel lef en heeft power in zijn acties, dat past bij onze club en supporters", aldus technisch directeur Jordy Zuidam. "We volgen Daniel al vanaf zijn tijd bij Melbourne City, waar hij op zeventienjarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal maakte. Lang leek hij onhaalbaar voor ons, maar deze transferperiode konden we eindelijk toeslaan. Ik ben blij dat hij nu eindelijk hier in Stadion Galgenwaard staat om een krabbel onder het huurcontract te zetten. We kijken ernaar uit hem in het jubileumseizoen in het shirt van FC Utrecht te zien spelen."

Arzani was op het WK van 2018 in Rusland met zijn leeftijd van negentien jaar en 163 dagen de jongste van alle deelnemers en kwam hij als invaller in alle drie de groepswedstrijden van Australië in actie, dat destijds onder leiding stond van bondscoach Bert van Marwijk. Arzani, met een contract tot 2021 bij Manchester City, wacht nog op zijn eerste speelminuten onder manager Josep Guardiola. Het is niet bekend of de aan FC Utrecht verhuurde aanvaller nog voorkomt in de toekomstplannen van de Spaanse coach.