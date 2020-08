Instagram-gebruikers gaan stuk om reactie van Cuadrado op De Ligt

Voetballers zijn anno 2020 meer dan ooit actief op social media. Topspelers als Memphis Depay, Cristiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic geven bijna dagelijks via Instagram, Twitter of andere internetkanalen een kijkje in hun privé(leven). Voetbalzone zet de gekste, mooiste en opvallendste posts op social media in de rubriek VZ Social op een rijtje.

Juventus bereidt zich voor op de returnwedstrijd tegen Olympique Lyon in de achtste finale van de Champions League. Vrijdagavond hoopt de kampioen van Italië een 1-0 achterstand ongedaan te maken tegen Memphis Depay en consorten. Op Instagram plaatst Matthijs de Ligt donderdagavond een foto van zichzelf, vlak voor een training van zijn club: "Rennend richting de laatste training voor de Champions League-wedstrijd van morgen", schrijft hij erbij. "We zijn er klaar voor." In de reacties wijst ploeggenoot Juan Cuadrado hem erop dat er vrijdagochtend echter nog een afsluitende trainingssessie op het programma staat, tot hilariteit van het Instagram-publiek.