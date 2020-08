Kersverse kampioen ‘in vergevorderde gesprekken’ met Mario Balotelli

Mario Balotelli vervolgt zijn loopbaan mogelijk in Roemenië, zo melden diverse lokale media. CFR Cluj, de kersverse landskampioen, is naar verluidt ‘in vergevorderde gesprekken’ met de aanvaller over een contract voor een jaar, met een optie voor nog een seizoen. Na de degradatie van Brescia uit de Serie A beschikt Balotelli, die deze maand dertig jaar wordt, over een transfervrije status.

CFR Cluj behaalde maandagavond voor de derde keer op rij de landstitel. In een play-offduel werd Universitatea Craiova met 3-1 verslagen. Cluj mag daardoor komend seizoen uitkomen in de kwalificatierondes van de Champions League. Het duel moest maandag worden gespeeld omdat de UEFA uiterlijk 3 augustus van alle nationale bonden wilde horen welke clubs zich hebben geplaatst voor de Europese clubtoernooien voor het nieuwe seizoen.

De samenwerking tussen Brescia en Balotelli was geen onverdeeld succes. De aanvaller had in Frankrijk bij OGC Nice en Olympique Marseille zijn loopbaan nieuw leven ingeblazen, waarna hij vorig jaar zomer een contract voor een jaar met Brescia ondertekende. Het bleef bij negentien optredens en vijf duels en niet alleen vanwege de coronastop. Club en speler maakten wekenlang (openlijk) ruzie met elkaar, hij kwam niet opdagen voor enkele trainingen en ook zaakwaarnemer Mino Raiola bemoeide zich ermee.

Raiola beweerde dat zijn cliënt als enige speler uit de selectie niet werd getest op het coronavirus. Na deze woorden kondigde Brescia juridische stappen aan en leek het ontslag van Balotelli aanstaande. Afgelopen maand meldde de club nog dat de aanvaller, die op 9 maart zijn laatste wedstrijd speelde, met overgewicht kampt: 99,8 kilo. Het eenjarige contract van Balotelli zou automatisch worden verlengd als Brescia behouden zou blijven voor de Serie A, maar de ploeg hield alleen hekkensluiter SPAL onder zich.