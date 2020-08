Internazionale rondt langverwachte transfer van Alexis Sánchez af

Alexis Sánchez maakt de definitieve overstap van Manchester United naar Internazionale, zo bevestigen beide clubs via de officiële kanalen. De 31-jarige aanvaller, die dit seizoen al op huurbasis actief was in het Giuseppe Meazza, komt transfervrij over en tekent een contract voor drie seizoenen tot de zomer van 2023.

De 132-voudig Chileens international had bij Manchester United een jaarsalaris van liefst 23 miljoen euro bruto (12 miljoen euro netto). Er was de Engelse grootmacht dan ook veel aan gelegen om de grootverdiener, die in Manchester nooit wist te aarden, deze zomer van de hand te doen. Overigens levert Sánchez zelf flink in om naar Internazionale te kunnen vertrekken, want in Milaan zal zijn salaris naar verluidt 7 miljoen euro netto per jaar bedragen.

Een Nederlander in het ‘duurste’ flopelftal van de Premier League ooit

Alexis Sánchez maakt onderdeel uit van het duurste flopelftal van de Premier League aller tijden. Lees artikel

Sánchez werd in 2018 binnengehaald door Manchester United, als onderdeel van een ruildeal met Arsenal, waarbij Henrikh Mkhitaryan de omgekeerde weg bewandelde. Sánchez had in de drieënhalf jaar daarvoor bij Arsenal grote indruk gemaakt, maar wist bij United geen moment indruk te maken. Maakte de vleugelspits in Londen nog 80 goals in 166 officiële wedstrijden, voor United stokte de teller bij 5 treffers in 45 wedstrijden.

Het afgelopen seizoen kwam Sánchez al op huurbasis uit voor Internazionale. Na een veelbelovend begin liep de Chileen eind oktober een zware enkelblessure op, die hem tot aan het begin van dit kalenderjaar aan de kant hield. Sánchez fungeerde meestal als stand-in voor de aanvallers Lautaro Martínez en Romelu Lukaku en moest het dan ook veelal doen met invalbeurten. In totaal kwam hij dit seizoen in de Serie A tot 22 wedstrijden, waarin hij goed was voor 4 goals en 9 assists.