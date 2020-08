Een Nederlander in het ‘duurste’ flopelftal van de Premier League ooit

Alexis Sánchez en Manchester United worden definitief van elkaar verlost. Internazionale gaat de gehuurde aanvaller op permanente basis overnemen, waardoor de Premier League-club de fors betaalde Chileen eindelijk van de loonlijst kan schrappen. De transfer van de 31-jarige aanvaller is voor The Sun aanleiding om een elftal samen te stellen met de 'duurste' flops in de geschiedenis van de Premier League. De krant houdt hierbij niet zozeer rekening met de transfersommen die zijn betaald, maar kijkt vooral naar het forse salaris van de speler in combinatie met het aantal wedstrijden, zijn toegeschreven kwaliteiten en zijn (beperkte) impact bij de club.



Het duurste flopelftal van de Premier League

Doel: Kepa Arrizabalaga, club: Chelsea, 2018-heden

Chelsea betaalde medio 2018 tachtig miljoen euro voor Kepa, die de duurste doelman ooit werd. De Spanjaard staat na twee seizoenen echter alweer op de transferlijst door zijn gestuntel onder de lat. Manager Frank Lampard heeft volgens Engelse media geen vertrouwen meer in Kepa en aast op een nieuwe keeper. Zelfs veteraan Willy Caballero (38) kreeg bij tijd en wijle de voorkeur. Kepa is na N'Golo Kanté de best betaalde speler op Stamford Bridge met een weeksalaris van circa 165.000 euro.

Verdediging: Eliaquim Mangala, club: Manchester City, 2014-2019

Manchester City betaalde in 2014 circa 45 miljoen euro aan FC Porto voor Mangala. De verdediger speelde in zijn eerste twee seizoenen vaak voor the Citizens, maar daarna liep het veel stroever bij de grootmacht. Tussendoor werd hij ook nog verhuurd aan Valencia en Everton. Zijn laatste periode op het Etihad Stadium werd gekenmerkt door blessureleed. De Fransman streek tijdens zijn tijd bij de Engelse topclub in totaal 14 miljoen euro salaris op, waardoor de club omgerekend 59 miljoen euro aan hem heeft uitgegeven. Hij speelde in totaal 57 Premier League-wedstrijden voor Manchester City.

Winston Bogarde, club: Chelsea, 2001-2004

Bogarde kwam transfervrij over van Barcelona, dus hij wordt niet vanwege zijn transfersom als dure flop aangeduid door The Sun. De Nederlander speelde aanvankelijk regelmatig, maar al snel werd hij als overbodig beschouwd. Bogarde wilde echter niet meewerken aan een transfer en weerstond de pesterijen van Chelsea, dat veel salaris kwijt was aan de voormalig stopper. De huidige assistent van Erik ten Hag bij Ajax verdiende in Londen ongeveer 44.000 euro per week. Al met al verdiende Bogarde ongeveer acht miljoen bij Chelsea, terwijl hij slechts twaalf keer in actie kwam voor de hoofdmacht.

Phil Jones, club: Manchester United, 2011-heden

Sir Alex Ferguson voorspelde in 2013 dat Jones de beste speler van Manchester United ooit ging worden. De Schotse oud-manager kreeg geen gelijk. De aankoop van twintig miljoen euro speelt al bijna een decennium op Old Trafford, maar mede door blessures is hij tot op heden tot 'slechts' 165 Premier League-duels gekomen. Jones heeft meerdere keren een nieuw contract getekend bij the Red Devils. Momenteel verdient hij ongeveer 83.000 euro per week. Geen ongekend hoog salaris, maar The Sun omschrijft Jones alsnog als dure flop.

Middenveld: Danny Drinkwater, club: Chelsea, 2017-heden

Drinkwater maakte onderdeel uit van het kampioensteam van Leicester City in 2016, maar bij Chelsea is hij nooit uitgegroeid tot grote meneer. In 2017 betaalden de Londenaren 38 miljoen euro voor de middenvelder, die nooit slaagde op Stamford Bridge. Hij werd verhuurd aan Burnley en Aston Villa, terwijl zijn carrière bol staat van incidenten buiten het veld, zoals vechtpartijen en overmatig alcoholgebruik. Drinkwater verdient bij Chelsea 110.000 euro per week, maar is nog maar 23 keer in actie gekomen voor the Blues.

Alberto Aquilani, club: Liverpool, 2009-2012

Aquilani werd voor twintig miljoen euro bij AS Roma weggeplukt als vervanger van de naar Real Madrid vertrokken Xabi Alonso. De Italiaan, die op Anfield ruim 110.000 euro per week verdiende, kon echter niet aan de verwachtingen voldoen. Na huurperiodes bij Juventus en AC Milan werd hij uiteindelijk voor slechts twee miljoen euro verkocht aan Fiorentina. De teller van de 38-voudig international in dienst van the Reds is geëindigd op 6 assists en 2 doelpunten in 28 wedstrijden.

Juan Sebastián Véron, clubs: Manchester United en Chelsea, 2001-2003 en 2003-2006

De Argentijn werd in 2001 de duurste aankoop in de geschiedenis van de Premier League met een transferbedrag van 42 miljoen euro. De oud-middenvelder van Lazio en Parma kon echter bij zowel Manchester United als Chelsea geen onuitwisbare indruk achterlaten. Bij beide clubs verdiende Véron ongeveer 100.000 euro op weekbasis. Chelsea nam hem voor circa 21 miljoen euro over, maar ook in Londen werd het geen succes. Véron, die in zijn laatste twee contractjaren bij Chelsea werd verhuurd aan Internazionale, kwam tot slechts zeven Premier League-duels voor the Blues.

Aanval: Ángel di María, club: Manchester United, 2014-2015

Louis van Gaal poseerde in de zomer van 2014 trots met de aankoop van 75 miljoen euro. Di María zou de formatie van de Nederlandse trainer van nieuw elan voorzien, maar de voormalig buitenspeler van Real Madrid faalde jammerlijk. Na een jaar vertrok hij voor 63 miljoen alweer naar Paris Saint-Germain. De Argentijn wees nadien vooral naar Van Gaal als zijn mislukte periode op Old Trafford ter sprake kwam. "Hij toonde alleen de negatieve dingen bij wedstrijdbesprekingen. Ik gaf aan dat ik dat niet leuk vond en toen begon het probleem", aldus de aanvaller, die 32 keer uitkwam voor Manchester United en per week ongeveer 310.000 euro verdiende.

Andriy Shevchenko, club: Chelsea, 2006-2009

Shevchenko was in zeven jaar uitgegroeid tot de grote man bij AC Milan toen hij in 2006 naar Chelsea verkaste. In Londen kon de voormalig topschutter, voor ruim veertig miljoen euro gehaald, erg weinig klaarspelen. De 111-voudig international van Oekraïne verdiende iedere week 210.000 euro, maar kon weinig bijdragen bij de Engelse club. In totaal kwam hij tot 22 doelpunten in 77 wedstrijden voor Chelsea. In zijn laatste contractjaar in Londen werd hij verhuurd aan AC Milan. In 2009 keerde hij terug naar zijn oude liefde Dinamo Kiev, waar hij in 2012 zijn voetbalcarrière afsloot.

Alexis Sánchez, club: Manchester United, 2018-heden

De aanvaller groeide bij Arsenal uit tot de grote ster met imponerende statistieken: 80 goals en 45 assists in 166 duels. In januari 2018 vertrok hij naar Manchester United, maar the Red Devils kregen al snel spijt van de aankoop. De Chileen kon het niet bolwerken, mede door vervelende kwetsuren. De dramatische cijfers: 5 goals en 9 assists in 45 duels. Met de transfer naar Internazionale raken de Engelsen de grootverdiener eindelijk kwijt. Naar verluidt staat de routinier voor ruim 550.000 euro per week op de loonlijst.

Fernando Torres, club: Chelsea, 2011-2014

Torres werd in januari 2011 gezien als paniekaankoop van Chelsea. De voormalig spits schitterde weliswaar in zijn eerste jaren bij Liverpool, maar in de laatste periode bij the Reds ging het al stukken minder met de Spanjaard. Toch betaalde Chelsea bijna zestig miljoen euro voor de wereldkampioen. Imponeren deed Torres echter niet meer bij de Londenaren, die een weeksalaris van 165.000 euro hadden afgesproken. Zo kwam Torres in 110 Premier League-wedstrijden voor Chelsea niet verder dan 20 doelpunten.