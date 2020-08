Telefoontje kan Ivan Rakitic naar Londen leiden

Osasuna is dicht bij de komst van Lucas Torró. Eintracht Frankfurt incasseert om en nabij de 2,5 miljoen euro, plus een mogelijk doorverkooppercentage, voor de ex-middenvelder van Real Madrid. (Kicker)

(The Telegraph)

Diego Carlos heeft er een bewonderaar bij. Na Real Madrid, Manchester City en Liverpool heeft ook Arsenal-manager Mikel Arteta een oogje op de centrale verdediger van Sevilla. (The Telegraph)

De coach vanheeft gebeld met middenvelder Ivan Rakitic om te polsen of de Kroaat trek heeft in een transfer naar de Londenaren.