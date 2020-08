Ilicic reageert met veelzeggende foto op geruchten over vreemdgaan vrouw

Dit weekeinde wisten diverse media uit Italië te melden dat Josip Ilicic momenteel met mentale problemen kampt en daardoor zelfs overweegt een punt achter zijn loopbaan te zetten. De 32-jarige schaduwspits vertrok met toestemming van zijn werkgever Atalanta naar Slovenië om daar aan zijn herstel te werken en was zodoende zaterdagavond niet van de partij tijdens de laatste wedstrijd van het Serie A-seizoen, op eigen veld tegen Internazionale (0-2 nederlaag).

Enkele media in Italië in Italië speculeerden de voorbije dagen zelfs dat de mentale problemen van Ilicic zouden zijn veroorzaakt doordat hij zijn vrouw Tina Polovina bij terugkeer in Slovenië zou hebben betrapt met een andere man. Die geruchten gingen razendsnel een eigen leven leiden, maar Ilicic heeft zondag via social media zelf een einde gemaakt aan die roddels. Hij deelde via Instagram Stories onderstaande foto waarop hij samen met vrouw poseert.