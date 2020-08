Ajax en PSV spelen binnen 48 uur tegen dezelfde Bundesliga-club

Ajax en PSV spelen eind augustus een oefenwedstrijd tegen Hertha BSC. De Bundesliga-club maakte in de nacht van zaterdag op zondag vijf oefenwedstrijden bekend, waaronder de ontmoetingen met Ajax en PSV. Zowel de club uit Amsterdam als de club uit Eindhoven heeft het nieuws uit Berlijn overigens nog niet bevestigd.

Hertha, dat afgelopen seizoen als tiende in de Bundesliga eindigde, speelt naar eigen zeggen op 25 augustus tegen Ajax. Op de website van Hertha is vooralsnog niet te vinden waar het oefenduel wordt gespeeld, maar Duitse media verzekeren dat de ontmoeting in de Johan Cruijff ArenA zal worden gespeeld. Bij de Berlijnse club staan twee ex-Ajacieden op de loonlijst: Javairo Dilrosun en Daishawn Redan.

Hertha en PSV staan twee dagen later tweemaal tegenover elkaar: om 15.00 en om 17.00 uur. Verdere informatie over eventuele kortere wedstrijden is niet bekend, al wordt wel vermeld dat het Olympiastadion het decor zal zijn. Met Karim Rekik heeft de Bundesliga-club een ex-PSV’er in de gelederen.

Ajax hervatte zaterdag de trainingen en komt op 8 augustus voor het eerst in actie. Dan is RKC Waalwijk de eerste oefentegenstander. Vijf dagen later treedt het team van Erik ten Hag aan tegen FC Utrecht en ook staat er nog een duel met RB Salzburg op 22 augustus op de planning. Sparta Rotterdam is op 13 september de eerste competitietegenstander.

Het eerste oefenduel van PSV, vrijdagavond met VV UNA, ging niet door vanwege een positieve coronatest bij de tegenstander. Uiteindelijk oefenden de spelers van PSV tegen elkaar: 1-1. Het team van Roger Schmidt oefent deze maand tegen SC Verl, KFC Uerdingen 05, Vitesse en Willem II. Op 13 september trapt PSV het nieuwe Eredivisie-seizoen af tegen FC Groningen.