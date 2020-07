Erwin Mulder keert terug op oude nest: ‘Hij kent club en Eredivisie’

Erwin Mulder keert terug in de Eredivisie. De 31-jarige sluitpost gaat aan de slag bij sc Heerenveen, de club waar hij eerder al twee jaar onder contract stond. De Friezen melden vrijdagmiddag via de officiële kanalen dat Mulder zich voor twee seizoenen aan zijn nieuwe werkgever heeft verbonden.

Mulder komt over van Swansea City, de club waarvoor hij Heerenveen in 2017 juist verliet. De doelman stond afgelopen woensdag nog negentig minuten op het veld tegen Brentford in de play-offs om promotie naar de Premier League. Doordat the Swans met 3-1 verloren is de kans op een terugkeer op het hoogste niveau echter verkeken, waardoor Mulder zich op zijn toekomst kon gaan oriënteren. De doelman kwam uiteindelijk 33 keer in actie namens de Welshmen.

“Met Erwin hebben we een zeer ervaren doelman aangetrokken. Dat was onze ambitie en dat is gelukt. Erwin kent de club, kent de Eredivisie en neemt veel ervaring met zich mee vanuit Groot-Brittannië. De afgelopen weken stond hij bij de laatste duels van Swansea onder de lat en is dus wedstrijdfit”, reageert technisch manager Gerry Hamstra op de komst van Mulder.

Hamstra was op zoek naar een nieuwe doelman, aangezien Warner Hahn transfervrij uit het Abe Lenstra Stadion is vertrokken. Naast Hahn hebben ook Filip Bednarek en Trevor Doornbusch Heerenveen verlaten, waardoor trainer Johnny Jansen eigenlijk geen keeper meer over had. De Friezen willen verder naar verluidt ook Mile Svilar huren van Benfica als concurrent voor Mulder.