Robbin Ruiter verlaat PSV na twee optredens in een jaar tijd

Robbin Ruiter mag zich definitief speler van Willem II noemen. PSV meldt donderdag dat de doelman per direct de overstap maakt naar de club uit Tilburg. Volgens De Telegraaf is met de overgang van de 33-jarige sluitpost een transferbedrag van 250.000 euro gemoeid. Ruiter tekent bij zijn nieuwe werkgever een tweejarig contract, met de optie op een derde seizoen.

Ruiter tekende vorig jaar zomer een tweejarig contract in het Philips Stadion. Enkele maanden na zijn entree in Eindhoven maakte de routinier zijn debuut voor PSV, in de met 1-4 gewonnen Europa League-wedstrijd tegen Rosenborg BK. In de Eredivisie kwam hij eenmalig in actie, in het duel met VVV-Venlo (4-1 overwinning). Hij verving destijds de geblesseerde Jeroen Zoet.

De naar Willem II vertrokken Ruiter zag bij PSV geen kans op een vaste plaats, waardoor hij al na een seizoen vertrekt. Roger Schmidt kiest normaal gesproken tussen Zoet en Lars Unnerstall voor komend seizoen. Ruiter is in Tilburg de vervanger van de naar Anderlecht vertrokken Timo Wellenreuther. Laatstgenoemde maakte onlangs gebruik van zijn transfervrije status voor de overgang richting de topclub uit Brussel.