Zeer verrassend besluit uit Turkije heeft grote gevolgen voor Jody Lukoki

In alle profcompetities van Turkije worden deze zomer geen degradanten aangewezen. Er vindt echter wel promotie plaats, waardoor de Süper Lig volgend seizoen zal bestaan uit 21 in plaats van 18 clubs. Vanaf het seizoen 2021/22 wordt de competitie ingekrompen tot 20 clubs; het is nog niet bekend of de competitie later weer uit achttien clubs zal bestaan.

Het onverwachte besluit is met goedkeuring van de achttien clubs uit de Süper Lig genomen en werd in samenspraak met minister van Sport Mehmet Muharrem Kasapoglu genomen. Het is goed nieuws voor Ankaragücü, Kayserispor en Yeni Malatyaspor, die alle drie op 32 punten zijn geëindigd en zouden degraderen naar de TFF 1. Lig. Hatayspor en Erzurumspor eindigden als eerste twee clubs op het tweede niveau en spelen daardoor volgend seizoen ook in de Süper Lig. Bovendien zal Adana Demirspor of Karagümrük nog promoveren, waardoor de competitie volgend seizoen 21 ploegen kent.

Minister Kasapoglu stelt dat het besluit is genomen in het algehele belang van de Turkse sport. "Met deze beslissing hopen we te voorkomen dat de Süper Lig-clubs van nu de amateurclubs van morgen worden", zegt hij. De TFF 1. Lig wordt gespeeld met 18 clubs en de TFF 2. Lig met 39 clubs. Het derde niveau zal uit 67 clubs bestaan, die in vier groepen worden verdeeld. Door degradatie te annuleren wordt een extra financiële klap voor de betrokken clubs voorkomen, middenin de coronacrisis.

Het feit dat degradatie ook op de lagere niveaus is geannuleerd, betekent dat Eskisehirspor, Adanaspor en Osmanlispor op het tweede niveau blijven spelen. Ook voor Jody Lukoki heeft het nieuws grote gevolgen. De buitenspeler verbond zich eerder dit jaar aan Yeni Malatyaspor, maar bedong tijdens de onderhandelingen dat hij transfervrij zou worden als de club zou degraderen. Dat leek het geval te zijn, tot woensdag werd besloten dat niemand degradeert.

"Het wordt toch Turkije", lacht Lukoki in gesprek met Voetbalzone. "Ze gaan met 21 teams spelen. Het is heel gek en ik zag dit eigenlijk totaal niet aankomen. Ik was eigenlijk al aan het kijken voor een nieuwe club. Turkije it is." Komend seizoen zullen vier clubs degraderen uit de Süper Lig. Er zullen drie clubs vanuit de tweede divisie promoveren, waardoor het totaal aantal clubs in de Süper Lig twintig bedraagt vanaf het seizoen 2021/22.