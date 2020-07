ZVMM lost met miljoeneninjectie problemen rond stadioncapaciteit op

ADVERTORIAL - Door de wereldwijde pandemie staat de capaciteit in de voetbalstadions flink onder druk. Het aantal toeschouwers dreigt beperkt te moeten gaan worden en ook is er een stevige discussie gaande over de vraag of supporters nog zullen mogen juichen in het stadion. Multimiljonair Benny Silberbaum heeft zich het lot van de nationale en internationale voetballiefhebber stevig aangetrokken en heeft zijn vaardigheden en vermogen aangewend om met een reeks creatieve oplossingen de problematiek het hoofd te bieden.

Silberbaum, beter bekend als de Zoooveel Money Man, heeft een oplossing voor elk niveau: ‘We gaan beginnen in de Keuken Kampioen Divisie’, begint hij zijn betoog. ‘In Dordrecht komen rond het Riwal Hoogwerkers Stadion 4.235 daadwerkelijke hoogwerkers te staan om voldoende afstand tussen de fans van FC Dordrecht te garanderen’, legt de puissant rijke spender uit. ‘Je slaat twee vliegen in een klap: je lost de problematiek rond de capaciteit op en hebt tegelijkertijd een marketingstunt van jewelste voor je belangrijkste sponsor!’

Hemelsbreed slechts luttele kilometers verderop zal De Kuip grondig gerenoveerd worden, iets dat volgens Silberbaum sowieso al langer op het programma stond bij Feyenoord. ‘Ik heb besloten eieren voor mijn geld te kiezen en de 51.117 stoeltjes in De Kuip te vervangen door eenzelfde aantal kuipstoeltjes. Deze speciaal gemaakte zitplaatsen zullen zowel de zij-, boven, onder- en achterkant bedekken waardoor niezen en juichen geen kwaad meer kan. Dat beperkt het zicht niet, want het spel speelt zich immers alleen voor je af!’

Voor het allerhoogste niveau heeft de ZVMM ook voldoende mogelijkheden, afhankelijk van de loting. Zo heeft hij bij de NASA inmiddels een optie genomen voor 81.044 ruimtepakken genomen voor het geval twee ontmoetingen tussen Internazionale en Real Madrid uit de koker komen. Estadio Santiago Bernabeu volgepakt met tienduizenden Intergalacticos, zie je het al voor je? Het is even een investering, maar dat wordt een episch beeld dat voor altijd gegrift zal staan in de geschiedenis van het internationale voetbal. Dan wordt het hoogste Europese niveau pas echt een miljardenbal!’

Onder het credo ‘Wie rijk is, moet slim zijn’, steekt Silberbaum meteen de helpende hand uit naar de complete internationale voetballerij en adviseert de directies van de BVO’s onder meer zijn ebook om zo ook zelf tot creatieve en geldverslindende oplossingen te komen: ‘De meeste clubs kunnen al redelijk spenden op het gebied van transfers, maar uit ervaring weet ik dat je breder moet kijken dan alleen de selectie op het veld. Waarom zou je de aandacht beperken tot die elf mannen terwijl daaromheen tienduizenden toeschouwers zitten? Het wordt tijd met elkaar voorbij de mannen-in-de-tunnelvisie te gaan en echt groot te denken!’

