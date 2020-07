Vriend doet boekje open over Van der Gijp tijdens rel Veronica Inside

René van der Gijp zit nog altijd in zijn maag met de situatie bij Veronica Inside. De analist geniet momenteel in Spanje van zijn huwelijksreis met zijn kersverse echtgenote Minouche, maar denkt ook veel aan het voortbestaan van het tv-programma. Volgens vrienden van Van der Gijp vreet de hele kwestie enorm aan hem.

Van der Gijp zei eerder net als Johan Derksen dat hij niet meer met Wilfred Genee aan tafel wil zitten bij Veronica Inside, nadat de presentator tijdens de racisme-uitzending van het programma op 22 juni zich hard opstelde ten opzichte van Derksen. Van der Gijp heeft nadien uitgehaald naar Genee. Zo betichtte de analist zijn collega onder meer van 'NSB-methodes'.

"Gijp, met zijn grote bek, is een gevoelsjongen die zijn tv-collega's, ondanks de verschillen die vaak aan tafel worden uitgevochten, als maten van hem zag", zegt een betrokkene tegenover De Telegraaf. "Ze konden het vaak niet met elkaar eens zijn, maar dat kwam het programma de afgelopen jaren alleen maar ten goede. Dat was de basis van het succes."

"Maar wat er nu is voorgevallen, is van een heel andere orde. Dit gaat over loyaliteit en dat strijk je niet zomaar glad", zo klinkt het. Een goed teken was wel dat Genee en Derksen op het huwelijksfeest van Van der Gijp in Noordwijk waren. 'Al bleef eenmaal binnen in dat strandpaviljoen de kou in de lucht', zo schrijft de krant.