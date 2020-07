Dieven slaan slag tijdens feest Liverpool en nemen juwelen en auto mee

Inbrekers hebben tijdens het kampioensfeest van Liverpool toegeslagen in het huis van Fabinho, zo weet de Liverpool Echo te melden. De buit van de dieven bestaat volgens de lokale politie uit enkele dure juwelen en een auto, namelijk de Audi RS6 van de verdediger annex middenvelder. Naar verluidt was er niemand aanwezig in de woning van de mandekker op het moment van de inbraak.

Fabinho trof een ravage aan in zijn huis, zo klinkt het. Er is inmiddels een onderzoek ingesteld naar de brutale praktijken van de dievenbende. Het incident in de luxueuze woning in Formby, in het Engelse graafschap Merseyside, vond volgens berichtgeving van de politie plaats tussen woensdagmiddag 15.00 en donderdagochtend 04.00 uur. Fabinho was in die tijdspanne bezig met het laatste thuisduel van dit seizoen tegen Chelsea (5-3) en de aansluitende festiviteiten rondom het uitreiken van de Premier League-trofee.

De auto van de Braziliaan is korte tijd later teruggevonden in Wigan, op een kleine veertig kilometer afstand van Liverpool, voegt de Liverpool Echo daaraan toe. Het is niet de eerste keer dat een speler van Liverpool het slachtoffer is van woninginbraak. Onder meer Sadio Mané, Roberto Firmini, Daniel Agger en Jerzy Dudek gingen de ploeggenoot van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum voor.

Fabinho werd woensdag tegen Chelsea door manager Jürgen Klopp gebruikt als verdedigende middenvelder. Eerder dit seizoen vormde hij samen met Van Dijk het hart van de defensie van the Reds. De kampioen van Engeland sluit het seizoen 2019/20 zondag af met een uitwedstrijd tegen Newcastle United.