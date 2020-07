De Telegraaf: Eredivisie start op 12 september met pikant duel

Het nieuwe Eredivisie-seizoen 2020/21 gaat op zaterdag 12 september om 16.30 uur van start met een pikant duel, zo weet De Telegraaf te melden. In het conceptprogramma dat de KNVB vandaag presenteert, staat de lezen dat FC Utrecht de nieuwe jaargang opent met een thuiswedstrijd tegen AZ. De krant omschrijft de confrontatie als het Duel der Gedupeerden.

Beide clubs voelen zich gedupeerd door het besluit van de KNVB om het afgelopen seizoen te beëindigen. AZ loopt het Champions League-ticket mis doordat de Alkmaarders op de tweede plaats eindigen achter Ajax. FC Utrecht ziet een startbewijs voor de groepsfase van de Europa League in rook opgaan doordat de finale van de TOTO KNVB Beker geen doorgang vindt. Waar Utrecht zich uiteinelijk met bij het besluit heeft neergelegd, hoopt AZ het startbewijs voor de de Champions League alsnog over te nemen van Ajax. Over anderhalve maand nemen Utrecht en AZ het tegen elkaar op in het nieuwe Eredivisie-seizoen. Opvallend: op 1 augustus staan beide ploegen ook al tegenover elkaar in een oefenduel.

Ajax-directeur Edwin van der Sar opperde om de topwedstrijden tussen Ajax, AZ, Feyenoord en PSV zo laat mogelijk in het seizoen af te werken. De kans is dan namelijk groter dat er dan weer in volle stadions gespeeld kan worden. KNVB-directeur Eric Gudde gaf vervolgens aan met hetzelfde idee rond te lopen en dus omarmt de bond het plan, zo weet de krant. Bij de start van de Eredivisie zullen vanwege het coronavirus volle stadions nog niet mogelijk zijn.

De KNVB maakt een conceptprogramma bekend van 21 speelronden tot aan de winterstop. Eind december volgen de beoogde aanvangstijden en data voor de overige speelronden. In tegenstelling tot de afgelopen jaren zal er komend seizoen ook op zaterdagmiddag gevoetbald worden. Elke Eredivisie-club komt minimaal een keer op eigen veld in actie op zaterdagmiddag om 16.30 uur.