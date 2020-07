‘Erwin Mulder kiest na drie jaar bij Swansea voor terugkeer naar Eredivisie’

Erwin Mulder wordt de nieuwe doelman van sc Heerenveen, zo weten Voetbal International en de Leeuwarder Courant maandagmiddag te melden. De 31-jarige sluitpost komt over van Swansea City, waar hij de afgelopen drie jaar speelde en nu in het bezit is van een aflopend contract. Mulder is geen onbekende in Heerenveen, want hij droeg tussen 2015 en 2017 al het shirt van de Friese club.

Mulder werd op jonge leeftijd door Feyenoord overgenomen van Vitesse en speelde 140 officiële wedstrijden voor de Rotterdammers, alvorens hij in 2015 naar sc Heerenveen vertrok. Na 77 keer onder de lat te hebben gestaan bij de Friezen, koos hij voor een buitenlands avontuur bij Swansea City. In zijn eerste seizoen speelde Mulder geen enkele officiële wedstrijd, maar in de vorige jaargang kwam hij tot 27 optredens namens het in de Championship acterende Swansea.

Dit seizoen kwam Mulder drie keer in actie, waarvan alle wedstrijden in de afgelopen weken waren. Met nog één wedstrijd te gaan heeft Swansea nog een minimale kans om de play-offs om promotie te bereiken, al moet er dan zelf gewonnen worden van Reading en concurrent Cardiff City verliezen van Hull City. Ongeacht de afloop van het seizoen, is Mulder in ieder geval bezig aan zijn laatste weken in Wales. Hij had zijn contract kunnen verlengen, maar geeft naar verluidt de voorkeur aan een terugkeer naar Nederland.

Na het vertrek van Warner Hahn, Filip Bednarek en Trevor Doornbusch waren er bij sc Heerenveen geen keepers meer over. Robbin Ruiter was nadrukkelijk in beeld bij de Friezen, maar men kon niet tot een overeenstemming komen met PSV. Met Mulder heeft men nog alsnog een nieuwe doelman weten te strikken, al moeten de laatste plooien in de onderhandelingen op korte termijn nog gladgestreken worden.