La Gazzetta dello Sport: Juventus zet in op nieuwe deal met Ajax

Juventus heeft Sergiño Dest op een lijstje gezet met mogelijke kandidaten voor de rechtsbackpositie, zo verzekeren onder meer La Gazzetta dello Sport en Corriere Torino dinsdag. De international van de Verenigde Staten beschikt bij Ajax over een contract tot medio 2022, waardoor een transfersom dient te worden betaald door de Serie A-koploper. Een officieel bod op Dest is echter nog niet uitgebracht door Juventus, terwijl ook nog niet bekend welk transferbedrag is gereserveerd.

La Vecchia Signora hoopt te kunnen profiteren van de goede band met Ajax, dat vorig jaar Matthijs de Ligt voor 75 miljoen euro naar de Italiaanse grootmacht zag vertrekken. Wat ook in het voordeel van Juventus kan werken is het feit dat Dest op zakelijk gebied wordt bijgestaan door Jonathan Barnett. De Britse zaakwaarnemer zorgde eerder dit jaar voor een nieuw contract voor doelman Wojciech Szczesny in Turijn. Barnett is daarnaast de belangenbehartiger van onder meer Gareth Bale.

Dest is al enkele maanden een van de meest besproken spelers op transfergebied. Bayern München zou tussen de 20 en 30 miljoen euro overhebben voor de pas negentienjarige rechtsback. "Het is zeker nog niet besloten of ik naar Bayern München ga", zei hij hier onlangs over in het NOS Jeugdjournaal. "De meeste mensen hebben nog geen enkel woord van mijzelf gehoord. Er is wel degelijk interesse, maar of ik ga, weet ik niet." Dest werd eerder ook genoemd als mogelijke aanwinst van Barcelona en Paris Saint-Germain.

Juventus kijkt naast de rechtsbackpositie, die in de laatste paar wedstrijden werd ingenomen door Juan Cuadrado, ook naar versterkingen voor de linksbackpositie. Corriere Torino bracht vorige week naar buiten dat sportief directeur Fabio Paratici onder meer kijkt naar de mogelijkheid om Robin Gosens over te nemen van Atalanta. De bestuurder heeft op het meerkoppige lijstje tevens David Alaba (Bayern), Emerson Palmieri (Chelsea) en Luca Pellegrini (AS Roma). Palmieri is overigens ook in beeld bij Internazionale.