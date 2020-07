‘Barcelona strikt vijfde aankoop en tilt transferuitgaven over 100 miljoen heen’

Barcelona heeft met Gustavo Maia de vijfde aanwinst voor het seizoen 2020/21 te pakken, zo weet Globo Esporte te melden. De pas negentienjarige aanvaller is afkomstig van São Paulo. Barcelona had in januari van dit jaar al een voorschot genomen op de transfer, door een optie tot koop van een miljoen euro te nemen op de Braziliaan, die wel gewoon in zijn thuisland actief bleef.

De Catalaanse grootmacht betaalt nu nog eens 3,5 miljoen euro, waardoor de definitieve transfersom op 4,5 miljoen euro komt te liggen. Volgens bovengenoemd medium zijn alle betrokken partijen maandag tot een akkoord gekomen, twee dagen voordat de koopoptie zou komen te vervallen. Het contract van Maia, die vijf jaar geleden terechtkwam in de jeugdopleiding van São Paulo, liep nog twee jaar door. Hij beleefde met namen in 2018 een topjaar met 30 doelpunten in 36 wedstrijden, wat hem destijds de titel van clubtopscorer opleverde.

Met de komst van Maia komen de transferuitgaven van Barcelona voor komend seizoen op 107,5 miljoen euro te liggen. In een eerder stadium werden Miralem Pjanic (Juventus, zestig miljoen euro), Trincão (Sporting Braga, 31 miljoen euro), Matheus Fernandes (Palmeiras, zeven miljoen euro) en Pedri (Las Palmas, vijf miljoen euro) naar het Camp Nou gehaald. Met de verkoop van Arthur Melo, die verdergaat bij Juventus, wist de nummer twee in LaLiga 72 miljoen euro op te halen.

Voorzitter Josep Maria Bartomeu zette maandag in een interview met TV3 hoogstpersoonlijk een streep door de komst van Lautaro Martínez naar Barcelona. Tijdens de coronacrisis is het niet mogelijk om een transfer voor tientallen miljoenen af te sluiten zo klonk het. De Argentijnse aanvaller had tot 7 juli een ontsnappingsclausule van 111 miljoen euro in zijn contract staan. Martínez praat momenteel met Internazionale over een nieuw en verbeterd contract.