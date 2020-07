‘The Beast’ richt vizier op Van Dijk: ‘Misschien als hij al een beetje moe is’

Adebayo Akinfenwa kan met Wycombe Wanderers nog promotie naar de Championship veiligstellen, maar zelfs als dit niet lukt kijkt The Beast terug op een geslaagd seizoen. De cultspits is al van jongs af aan fan van Liverpool en vierde onlangs de eerste landstitel in dertig jaar van the Reds uitbundig. Akinfenwa kwam tot hilariteit van zijn ploeggenoten zelfs in een Liverpool-tenue naar de training van Wycombe, wat hem nu wel een boete van zijn club heeft opgeleverd.

Manager Gareth Ainsworth heeft Akinfenwa inmiddels aangeboden om de boete te halveren als Wycombe er maandagavond op Wembley ten koste van Oxford United in slaagt om promotie naar de Championship te realiseren: “De baas heeft dat aangeboden, maar om eerlijk te zijn zou ik zo blij zijn dat ik met liefde het volle bedrag zou betalen. Dat zou een goed besteed bedrag zijn. Het is gek, omdat ik altijd heb gehoopt dat Liverpool de Premier League zou winnen en dan kunnen wij ook nog eens promoveren. Het zou een geweldig midden van 2020 zijn, aangezien dit jaar verder anders is dan normaal”, vertelt hij in gesprek met de Liverpool Echo.

Akinfenwa speelde in 2015 toen hij nog voor Wimbledon AFC uitkwam al eens tegen Liverpool in de FA Cup en wist in dat uiteindelijk verloren duel zelfs te scoren: “Dat was het hoogtepunt van mijn loopbaan totdat ik op Wembley scoorde (een penalty namens Wimbledon in de League Two-promotiefinale tegen Plymouth Argyle van 2016, red.). Ik stond tegenover Steven Gerrard, Philippe Coutinho, Martin Skrtel en Jordan Henderson. Dat is het team waar ik voor juich. Als je er zelf niet voor kan spelen, is de een-na-beste ervaring om ertegen te kunnen spelen. Dat was de enige keer dat ik wilde dat Liverpool zou verliezen en het was de enige keer in mijn loopbaan dat ik me na het maken van een doelpunt afvroeg ‘wat nu?’”

Akinfenwa is met zijn 38 jaar inmiddels een van de oudste voetballers op de Engelse velden. Toch hoopt de spits het in de toekomst nog een keer op te kunnen nemen tegen the Reds: “Ik heb een goede band met Virgil van Dijk. Ik heb contact met hem en Jordan Henderson. Maar ik ben ook een sportman en ik zou het geweldig vinden om het op te nemen tegen VVD, omdat ik denk dat hij op dit moment de beste verdediger van de wereld is. Ik zou het geweldig vinden om te zien hoe goed hij is en de enige manier om dat uit te vinden is door tegen hem te spelen. Daarom zou ik het prachtig vinden om ze in de FA Cup te treffen. Misschien dertig mooie minuten in de tweede helft als hij al een beetje moe is, omdat ik niet weet of ik het nog negentig minuten volhoud.”