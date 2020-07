Haaland senior steekt de draak met zoon en krijgt lachers op zijn hand

Erling Braut Haaland is het gesprek van de dag in Noorwegen. De aanvaller van Borussia Dortmund geniet momenteel van zijn vakantie in zijn thuisland en wilde met zijn vrienden in een nachtclub een feestje vieren. Haaland werd echter door een beveiliger naar buiten geduwd, tot hilariteit van vader Alf-Inge Haaland.

"Kom op Erling, weer terug aan het werk. Het stadse nachtleven is niets voor jou", grapt de oud-middenvelder van onder meer Nottingham Forest, Leeds United en Manchester City op Twitter. Bij de tekst is een foto geplaatst waarop Haaland senior aan het houthakken is. Haaland junior deelde zaterdag nog een foto van zichzelf en zijn vader tijdens het vissen.

Come on @ErlingHaaland back to work. Big city nightlife is not for you pic.twitter.com/dz8Vws7gyh — Alfie Haaland (@alfiehaaland) July 12, 2020

Het is momenteel nog onduidelijk wat precies de reden is waarom de negentienjarige spits uit de nachtclub werd verwijderd. Diverse media gaven eerder aan dat Haaland uit de club werd gezet vanwege zijn jonge leeftijd, maar journalist André Noruega suggereert dat de aanvaller uit het etablissement werd verwijderd voor het gebruiken van een partypopper.

De video van de frictie tussen Haaland en een beveiliger wordt zondag veel gedeeld via social media. In het filmpje is te zien dat de aanvaller door een man naar buiten wordt geduwd. Haaland kan de actie niet waarderen en probeert in discussie te gaan, maar na een pittig gesprek besluit het toptalent de zaak te laten voor wat het is.