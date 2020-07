De Telegraaf: Ajax ontving meeste financiële steun van UWV

Betaaldvoetbalclubs in Nederland hebben ruim dertig miljoen euro steun van het het UWV gekregen, zo meldt De Telegraaf. Het gaat om een financiële bijdrage aan clubs uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie om ondanks de teruglopende inkomsten door de coronacrisis toch nog het personeel te kunnen betalen. Ajax heeft met bijna vier miljoen euro het grootste bedrag gekregen.

PSV incasseerde 2,8 miljoen euro van het UWV, terwijl AZ 2,3 miljoen euro aan steun heeft ontvangen. Nog zeven andere clubs kregen minstens een miljoen euro overgemaakt: FC Utrecht (1,5 miljoen), FC Twente (1,4 miljoen), Feyenoord (1,3 miljoen), PEC Zwolle (1,2 miljoen), sc Heerenveen en Vitesse (elk 1,1 miljoen) en FC Groningen (1 miljoen).

Werkgevers kregen per medewerker maximaal ruim negenduizend van het UWV. Daarbij werd echter de voorwaarde gesteld dat er geen ontslagen zouden vallen. Bij latere steunpakketten van die overheid die eis overigens losgelaten.Clubs uit de Eredivisie streken ruim 24 miljoen euro op; de KNVB incasseerde een kleine 2 miljoen en de rest ging naar clubs uit de Keuken Kampioen Divisie.

Opvallend is dat NEC (0,63 miljoen) NAC Breda (0,58 miljoen) meer opstreken dan enkele Eredivisie-clubs. Telstar (0,10 miljoen) kreeg van alle clubs het minste uitgekeerd. Het gaat om zogenoemde NOW-steun, die beschikbaar was voor alle bedrijven die door corona minstens 20 procent van hun omzet verloren. In totaal hebben bijna 150.000 bedrijven die steun aangevraagd.

