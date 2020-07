‘City Football Group meldt zich voor Nederlandse bondscoach’

Peter van der Veen kan de KNVB inruilen voor Lommel SK, dat sinds mei in handen is van de City Football Group. De bondscoach van Nederland Onder-17 is bij de ambitieuze Belgen uit de Eerste Klasse B in beeld om assistent-trainer te worden, zo verzekert Voetbal International. Het is nog onduidelijk wie de nieuwe hoofdtrainer wordt. Eind mei werd al bekend dat de club niet verder zou gaan met hoofdtrainer Peter Maes.

Van der Veen, 48 jaar, timmert al jaren aan de weg als trainer van jeugdelftallen. Hij werkte voorheen in de jeugd van Sparta Rotterdam en Ajax en was de voorbije vijf jaar werkzaam voor de KNVB, als bondscoach van diverse vertegenwoordigende elftallen. Hij werd met Oranje Onder-17 Europees Kampioen en haalde een jaar later met de talenten als interim-trainer de halve finale op het WK. Momenteel heeft hij de leiding over Oranje Onder-18.

‘Klein Ajax’ op Nederlandse grens wordt ‘negende broer’ in miljardenimperium

Van der Veen volgt de cursus UEFA Pro en loopt daarvoor stage bij Excelsior, de club waar hij in zijn actieve loopbaan ook voor speelde. Eigenlijk zou Van der Veen pas vanaf het begin van aankomend seizoen starten, maar hij vroeg of hij al eerder kon beginnen. "Ik merk dat ik het ontzettend leuk vind om iedere dag op het veld te staan. Dat is bij Onder-18 gewoon minder”, vertelde hij eerder aan RTV Rijnmond.

Van der Veen krijgt van het dagelijks met spelers werken naar eigen zeggen veel energie. “Ik ben niet voor niets begonnen aan de UEFA Pro-cursus, dus in de toekomst zou ik graag een eerste elftal in het betaalde voetbal willen trainen.” Lommel kampte twee maanden geleden met grote financiële zorgen. De club, waar Harm Van Veldhoven algemeen directeur is, werd gered door de City Football Group, dat naast Manchester City en Lommel SK nog eens wereldwijd zeven clubs (deels) in het bezit heeft.

Stijn Wuytens kon een nieuw contract bij AZ tekenen, maar weigerde omdat hij op zoek was naar een buitenlands avontuur en tekende eind juni verrassenderwijs bij Lommel.

“Er worden serieuze investeringen gedaan”, vertelde hij eerder aan het Algemeen Dagblad. “De club wil zo snel mogelijk naar het hoogste niveau. De samenwerking met City is er trouwens niet één van spelers die alleen maar worden gehuurd. Het gaat verder dan dat. Er sluiten ook nieuwe sponsoren aan. Ook sluit ik niet dat ik ooit nog in Amerika of Australië ga voetballen. In die landen is de City Group ook actief.”